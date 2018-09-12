最貴停車場與帝寶 法拍雙雙流標

（中央社記者韋樞台北12日電）台北地方法院今天法拍台北市信義計畫區內D1區有最貴菜園之稱的一筆151.9坪停車場土地，以及2拍帝寶豪宅2樓，結果均因底價太貴而流標。房仲認為，至少要3拍才有機會拍出。



台北市最貴菜園D1區位於世貿一館對面，今天台北地院法拍其中一塊總坪數151.9坪停車場土地，標售底價新台幣17億元，每坪底價約1119萬元。



另外，帝寶2樓物件2拍的底價是6.96億元，比首拍8.7億元少了1.74億元，但仍因價格過高而流標。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，信義計畫區D1區土地目前為停車場使用，幾筆土地中，最近一次標售是在今年4月，得標金額平均每坪449.46萬元。



至於整個信義計畫區內在實價登錄上的價格，最高價曾出現於2012年一坪929.9萬元的交易，在過去房市火熱時期，信義計畫區土地確實有一坪8、900萬元的行情，但近年房市下修，目前不動產市場仍處於盤整階段，信義計畫區的土地單價要衝破千萬元相當困難。



至於帝寶豪宅法拍乏人問津，郎美囡分析，這次2拍雖然底價打了8折，但拆算車位價格，每坪仍超過300萬元；甚至高過2013年帝寶最高單價，由河南王王任生取得的每坪298.2萬元，當時豪宅市場熱絡，且單價也未突破單價300萬元；而去年4月帝寶E棟13樓歷經3拍，終於以每坪約179萬元拍出，這次A棟2樓屬低樓層，每坪價格可能200萬元都很難達到。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，法拍底價的設定與當初抵押債權設定的金額有關，因此會出現底價高出市場行情甚多情況，而投資人及買方會在法拍市場尋找標的，大多是希望撿便宜，估計這兩起標的可能在下一次法拍才會有機會標出。（編輯：楊凱翔）1070912