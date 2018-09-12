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紐約擠下倫敦 躍居全球金融中心龍頭

發稿時間：2018/09/12 21:58

最新更新：2018/09/12 21:58

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）今天出爐的一項調查顯示，紐約擠下倫敦登上全球金融中心龍頭寶座。英國公投決定脫離歐洲聯盟（EU），促使銀行把職缺遷離倫敦，以保住進入歐洲單一市場的管道。

英國脫歐對倫敦金融城內的金融業帶來2007至2009年金融危機以來的最大挑戰，這意味著銀行和保險公司可能失去進入歐盟這個全球最大貿易集團的管道。

根據英國智庫Z/Yen集團彙編的全球金融中心指數排名，紐約擠下倫敦，成為全球金融中心第一名，緊接在後的是倫敦、香港和新加坡。

倫敦較6個月前下滑8分，退步幅度最大。這項調查的作者表示，倫敦痛失寶座反映出脫歐的相關不確定性。

全球金融中心指數共同編纂人嚴道（Mark Yeandle）告訴路透社：「我們距離脫歐期限越來越近，卻還不知道倫敦能否和其他歐洲金融中心進行交易。」

「憂心商機流失給其他金融中心的恐懼心理導致排名略降，而且人們也關切倫敦的競爭力。」

英國2年多前公投決定脫歐後，全球若干設於倫敦的大型金融公司開始將旗下員工遷至歐盟，以便在2019年英國脫歐後，維持現有的跨境交易流動。

路透社3月發表的研究顯示，明年3月（英國脫歐期限）前，預料將有約5000個職位將從倫敦遷到歐盟，或在歐盟新設。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070912

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