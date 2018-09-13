台灣紡織業者紐約拓銷 抓住時裝週商機

台灣6家紡織業者參加紡拓會流行性紡織品美國拓銷團，在紐約時裝週舉行之際，接洽當地客戶，並利用駐紐約辦事處場地展示最新產品，與潛在買主洽談。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年9月13日

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）紐約時裝週舉行之際，台灣6家紡織業者在紡拓會協助下，首次使用駐紐約辦事處場地展示最新產品，與潛在買主洽談，期盼更多海外消費者穿著台灣紡織產品。



為協助業者拓展市場，自2011年起，財團法人中華民國紡織業拓展會每年都籌組流行性紡織品美國專案拓銷團。今年隨團業者包括永鈁、逸祥、睿發、台元、載坤及得力，產品類別包括蕾絲、印花等時裝布料以及透氣排汗的機能性布料。



拓銷團10日至14日將在紐約地區拜訪20多家廠商，並於今天在駐紐約辦事處舉辦展示洽談會。這是紡拓會首次利用駐紐約辦事處場地，協助拓銷團業者接觸在地廠商。



首次參加拓銷團的永鈁企業副董事長謝承宏受訪表示，在同一場地展示並接洽潛在買主很方便，業者不用單槍匹馬拜訪客戶，能省下來回奔波的時間，也可利用機會認識原本不熟的客戶。



得力實業業務部副總經理黃文波說，公司的功能性布料僅供貨給運動品牌安德瑪（Under Armor）與阿迪達斯（Adidas），就占7成產能，訂單穩定。但紡織市場不斷變化，公司為永續經營，仍需開發新客戶，因而決定參加拓銷團。



拓銷團此行正好碰上紐約時裝週，在紡拓會牽線，隨團業者日前拜訪知名設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）的旗下品牌。



黃文波說，馬克雅可布旗下品牌偏重傳統流行服飾，與得力的產品定位有所區隔。但洽談時對方提到，市場潮流不斷變化，設計除著重流行，也必須加進其他功能，嘗試融合功能性布料是可能做法。



駐美投資貿易服務處主任孫良輔表示，廠商對首次在辦事處舉辦展示洽談會反應正面，希望明年擴大拓銷團陣容，以更精緻的做法結合台灣布料與紐約時裝週，讓美國更多民眾購買並穿著台灣高品質紡織產品。(編輯：陳永昌)1070913