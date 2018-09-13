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新iPhone最貴逾5萬元 網友：考驗信仰

發稿時間：2018/09/13 10:08

最新更新：2018/09/13 10:21

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蘋果公司（Apple）13日發表新iPhone，其中6.5吋iPhone XS Max售價最貴破新台幣5萬元。（圖取自Apple網頁www.apple.com）蘋果公司（Apple）13日發表新iPhone，其中6.5吋iPhone XS Max售價最貴破新台幣5萬元。（圖取自Apple網頁www.apple.com）

（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天發表3款新iPhone，其中6.5吋iPhone XS Max售價最貴破新台幣5萬元，有網友認為真的在「考驗信仰」，連果粉也紛紛喊貴，只能繼續用手上的iPhone舊機。

蘋果於台灣時間13日凌晨1時舉辦新品發表會，首先亮相的是Apple Watch Series 4，接著發表配備OLED螢幕的5.8吋iPhone XS、6.5吋iPhone XS Max，頂級規格售價新台幣5.29萬元；另發表搭載LCD螢幕的6.1吋iPhone XR，售價2.69萬元起。

聽聞iPhone創下新天價，網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）上驚呼連連，有人表示：「買這個不如買台筆電，真的再考驗信仰了」、「嫌貴的信仰不夠」、「沒有買不起的手機，只有不夠堅定的信仰」、「太狂啦，盤子新定義」、「信仰價值測試」。

另有網友在社群平台Mobile01上發問iPhone新機貴不貴，有網友回應，雖然真的很貴，卻能保住品牌價值，從多年前蘋果價格就是精品價，「現在也只是更精品而已」。

也有Mobile01網友對價格較親民的iPhone XR比較有興趣，認為是今年主力機種；還有果粉表示新iPhone「真心覺得超貴，也感覺不出有什麼亮點」，只好繼續用手上的舊機iPhone 7 Plus。（編輯：郭萍英）1070913

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