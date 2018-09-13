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百貨週年慶開跑 京華城微風人潮估增逾1成

發稿時間：2018/09/13 12:20

最新更新：2018/09/13 12:20

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（中央社記者朱則瑋台北13日電）百貨週年慶開跑，受到天氣放晴影響，京華城及微風廣場今天週年慶首日湧入人潮，微風廣場預估來客數可成長2成，京華城也可望有1成以上成長。

第4季邁入各家百貨週年慶的大檔期，首先由京華城及微風廣場打頭陣，微風廣場祭出前100名入場顧客可免費獲得COVERMARK「極致頂級抗皺面膜」一片，11時開始發放，1小時前就有民眾開始排隊，不到2分鐘就發完；而限量50張國賓影城免費電影票不到1分鐘也全數發完。

業者指出，微風廣場這次週年慶除了贈品外，也主打高級珠寶以及特色獨家單品，更大手筆祭出價值新台幣458萬元的名車Maserati抽獎活動，贈獎額度也創下歷年最高、直逼500萬元。

業者表示，前幾年週年慶首日因下雨等天氣不佳狀況，間接影響人潮，還好今天天氣放晴，刺激民眾購物逛街意願，帶動百貨人潮，粗估首日來客數可望成長2成，首日業績表現預估可超過去年11億元表現。微風今年將力拚全館週年慶業績達37億元的目標，比去年36億元成長近3%。

京華城購物中心目前正在求售，這次17週年慶可能是京華城最後一次週年慶，業者表示，今天首日人潮預估可成長1成，週年慶從13日至9月30日業績目標為5.7億元，要比去年成長2%，為了帶動業績，除了贈品活動外，也祭出豪華遊輪日本行抽獎活動，其他獎項還有宿霧雙人行及蘭卡威雙人行等。（編輯：張均懋）1070913

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