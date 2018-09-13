iPhone新機規格揭曉 蘋概股各走各的路

（中央社記者韓婷婷台北13日電）蘋果iPhone新機正式亮相，隨著規格的轉換增減，相關供應鏈也各走各的路，由於規格和配備多如原先市場預期，概念股股價也已提前反應，後續銷售是觀察重點。



蘋果今天發表三款新iPhone，包括5.8吋的iPhone XS以及6.5吋的iPhone XS Max，還有6.1吋iPhone XR。IPhone XR 6色入門機2.69萬起跳，最高規格的iPhone XS Max訂價高達5.29萬元，不只果迷喊貴，售價也大大超乎分析師預期，投資人擔憂影響買氣。是今天蘋概股表現相對平淡的主因。



觀察今天蘋概股表現，股王大立光及台積電均弱勢下跌逾2%，拖累相關概念股。組裝廠鴻海、GIS-KY及康控-KY、TPK-KY持續弱。可成、美律、聯德空股-KY、和碩、台郡、良維相對強勢。



電池容量加大，受惠的新普在新機發表前提前發動攻勢，今天則維持在平盤上下震盪。



今天發表高價位的iPhone XS與iPhone XS Max螢幕尺寸分別為5.8與6.5吋，配備OLED面板，採全螢幕設計、但仍保有「瀏海」，使用不鏽鋼邊框。機殼的可成表現相對強勢。



高價位的兩款手機內建A12 Bionic晶片，是全球首次使用7奈米晶片，也是當今世上速度最快的晶片，由台積電獨家代工，這也是台積電之前在蘋概股中獨強的關鍵。



三款手機中有價位的兩款手機都配備1200萬畫素的雙鏡頭，再搭配史上最強大晶片以及Smart HDR功能，大幅強化攝影品質，包括更好的散景（背景模糊、凸顯人像）效果、可任意調整照片景深、顯示更多細節與光影層次。



不過二大主力供應商大立光及玉晶光卻受到8月營收動能稍嫌疲弱衝擊下，發表前表現不盡理想，今天早盤一度翻紅，但在投資人對後續買氣的擔憂下，11點過後快速翻黑下殺，玉晶光跌幅逾5%，大立光跌幅也超過1%。



三款新iPhone都支援雙卡、iPhone XR則不支援3D壓力觸控感應 (Force Touch)直接衝擊到GIS-KY及TPK-KY 3D Touch感應器及觸控面板及的主力供應商，其中GIS-KY在新機發表前股價已重挫，今天早盤持續弱勢。



三款新手機都支援無線充電，果迷苦等1年的無線充電板Aip power仍未公開上市時間，但傳出年底前將推出，激勵良維、僑威及聯昌等均維持紅盤。（編輯：鄭雪文）1070913