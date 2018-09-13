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亞矽助15位青年赴矽谷受訓 盼打造創業英雄

發稿時間：2018/09/13 12:44

最新更新：2018/09/13 12:44

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）亞洲．矽谷計畫執行中心今天宣布再次與美國矽谷創業學校合作，選出15位有志創業的學員前往矽谷接受3個月的創業訓練，盼打造出新一代的創業英雄。

亞洲．矽谷計畫執行中心今年8月選送10家新創團隊前往美國矽谷參加國際創業加速器美國矽谷創業學校（Draper University）3天2夜的創業家訓練後，學員多表示受到震撼教育，收穫頗豐。

亞矽與美國矽谷創業學校因而再次合作，舉辦為期3個月的「Hero Training Program」，現已從近百位的的創業家或有志創業者中，挑選出15位學員，由亞矽負擔全額的學費與住宿費用，讓學員自9月16日起，前往矽谷接受訓練。

美國矽谷創業學校每周將設置一個主題，邀請各領域的專家或矽谷知名創業者來舉辦講座，課程內容涉及金融、法律、市場行銷及產品設計等創業需了解的專業知識，希望透過90天的課程，打造出台灣新一代的創業英雄。

經濟部次長兼亞矽執行長龔明鑫今天於行前記者會表示，亞洲矽谷計畫的重要目標除了發展創新創業與物聯網，連結矽谷也是重中之重，這次亞矽將台灣青年送到矽谷創業英雄營，期待他們回台灣後，可以做為創業種子，並把心得分享給其他有志創業的朋友，進而讓台灣與矽谷漸漸達到創業同步。

觀察這次入選前進矽谷的名單，可以發現年輕人確實相當具有創業活力，最年輕的學員張煜柔是台灣大學圖書資訊學系、資管系雙主修的大四在學生。

張煜柔表示，她目前在應用AI進行人格心理特質分析的英騰資訊實習，之所以會參加這個活動，是因為從小就聽過非常多矽谷的創業故事，「很嚮往去矽谷這個環境學習」。（編輯：張均懋）1070913

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