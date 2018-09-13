美國家庭所得創新高 富人收入年增率超越窮人

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國人口調查與統計局（Census Bureau）昨天公布的人口普查資料顯示，美國2017年家庭所得中位數為6萬1372美元，較2016年成長1.8%；不過貧窮率僅些微下滑。



這份報告發布前所公布的美國就業和消費者信心數據皆相當正面，顯示2008年爆發金融海嘯即將屆滿10週年之際，美國經濟持續改善。



人口普查資料同時顯示，美國所得最高級距的收入年增率超越其他族群。



人口普查資料顯示，全美家庭所得年增率最高的出現在最高所得級距者，收入超越全美95%家庭者的所得為23萬7034美元，較2016成長3%。



反觀收入超越全國40%家庭者的所得為4萬7110美元，年增率僅1.1%；超越全美10%家庭者的所得為1萬4219美元，較前一年增加2.2%。



官方統計的貧窮率較前一年下滑0.4%，降至12.3%，代表3970萬美國人生活在貧窮中。不過官員提醒，此數字和2016年在統計意義上並無顯著差異。



聯合國極端貧窮和人權議題特別報告員艾斯頓（Philip Alston）發表聲明指出：「美國現任政府應感到羞愧，人口調查與統計局的最新貧窮統計數據顯示，貧窮問題從去年至今幾乎沒有改善。」



「美國在就業人口創紀錄、股市市值創新高，以及所得最高級距者的財富大幅增加之際，仍有…2850萬人沒有健康保險。」



「若這是全球數一數二富有國家在高度繁榮時期竭盡所能所達成的結果，實在不光彩。」



美國「窮人運動」（Poor People's Campaign）組織共同主席巴勃二世（William Barber II）牧師表示：「這些數字令我們難以忘懷。我們在此宣告，打擊貧窮戰爭距離結束還早得很。」（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070910