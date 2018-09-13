美助理貿易代表訪台 AIT：無TIFA召開時間

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）美國在台協會（AIT）今天證實，美國USTR、國務院、商務部等人員在台灣訪問，討論台美雙邊重要貿易與投資議題；至於TIFA召開的時間，AIT則表示沒有進一步訊息。



AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）告訴中央社記者，由AIT華府總部人員率領的代表團正在台灣訪問，訪團成員包括來自美國貿易代表署（USTR）、國務院、商務部、農業部人員。



孟雨荷表示，訪問團此行主要是討論台美間重要的經貿與投資議題，代表團一行人預計拜會台灣貿易相關部門官員，持續努力拓展台美雙邊貿易與投資關係。



由於台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議自2016年10月召開後，即未再舉行；美方TIFA會議主談人、副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）任命案今年3月獲美國國會同意後，外界關注新一回合TIFA會議召開時間；不過，孟雨荷表示，目前沒有進一步訊息。



美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）正在台灣訪問，規劃今天下午拜會經濟部長沈榮津。



對於麥卡廷訪台，華府消息人士表示，這是台美間工作層級的定期訪問，並強調USTR官員這次訪台和TIFA無關。（編輯：林淑媛）1070913