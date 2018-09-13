國發會：行動支付普及率 2018年有望近5成

（中央社記者潘姿羽台北13日電）行政院長賴清德喊出2025年行動支付普及率要達到9成的目標後，各部會總動員，全力推動行動支付發展，國發會今天指出，今年普及率可望達到近5成的新高。



國家發展委員會今天在委員會議提報「加速行動支付普及推動策略與成果」，國發會發布新聞稿表示，國發會主委陳美伶會中特別感謝經濟部、金管會等13個機關共同推動行動支付發展，在各部會努力之下，提升行動支付普及率已經有具體成效。



依資策會調查資料，2017年行動支付普及率為39.7%，已較2016年的24.4%大幅成長，而且國發會預期，今年普及率將進一步增加至48.5%。



國發會指出，政府透過擴大應用場域、加強體驗行銷及完備基礎環境3大主軸推動行動支付；目前在交通場域部分，高鐵購票、14家國道休息區及全台610座中油自營加油站已全面導入。



為了讓民眾體驗行動支付帶來的便利，國發會表示，水電帳單及房屋稅、所得稅等均已可使用行動支付繳納，天然氣費用也將在近期導入。



此外，財政部今年起針對小規模營業人提供租稅優惠，過去營業人每月銷售超過新台幣20萬元須課營業稅5%，現在僅須課稅1%，國發會表示，可望鼓勵更多小型商家導入行動支付。



國發會指出，許多民眾對於行動支付有疑慮的地方在於安全性，因此政府在完備基礎環境方面，特別強調安全把關，經濟部已訂定行動應用APP基本檢測標準，國內主要支付工具如街口、歐付寶等均已通過檢測，國發會也要求各機關開發的APP須通過檢測後，才能提供民眾下載使用。



國發會委員會議中，各部會也提出未來的推動規劃，行政院農業委員會表示，將嘗試在拍賣市場導入行動支付，並結合產銷履歷，讓價格資訊公開透明，以保障消費者及農民權益；教育部將建立行動支付平台，協助學校與業者介接，加速校園及周邊商圈導入行動支付。



陳美伶建議，各部會規劃各項施政時，應把行動支付納入考量，如台中捷運藍線、浪漫台三線等計畫，均可思考如何導入，國發會也正研擬「智慧政府」計畫，未來政府公共服務均可線上完成；她並期許，可以早日達到只要一支智慧手機，就能走遍台灣的智慧國家目標。（編輯：黃國倫）1070913