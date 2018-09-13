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Apple發表新品 吳東進：有一天蘋果會統一世界

發稿時間：2018/09/13 19:35

最新更新：2018/09/13 19:35

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（中央社記者田裕斌台北13日電）新光金控董事長吳東進熱愛3C新產品，這次蘋果(Apple)新品的多項新功能都令他大感驚艷，吳東進透露，金控旗下新光人壽的投資部門，也有投資蘋果股票。

吳東進說，蘋果透過手機和穿戴裝置等新科技，已提供人類生活上許多解決方案，「有一天，蘋果會統一全世界」。

吳東進昨天晚上錯過蘋果新品發表會直播，今天一早就收看重播，對Apple Watch Series4的功能大感驚艷，他說，Apple Watch Series 4首見心電圖功能，能夠通報老年人跌倒、偵測心房顫動，其中的加速感應器內建「分辨率與採樣率」，不但能夠偵測出摔跤，連怎麼摔的也辨識，若求救訊號在1分鐘內沒有取消，就會自動送出求救訊號。

吳東進說，這些功能，對老年人非常實用，台灣社會急速老化，新光集團規劃的4棟銀髮養老宅中，位在板橋的新板傑仕堡會最快落成啟用，考慮對入住養老宅的住戶，提供能偵測心率或摔倒功能的整合器材，也許住戶都會有一隻類似iPhone的全功能手機。

此外在純網銀方面，吳東進指出，新光銀行絕對有意願參加，但最後能否參與，還要看別人給不給機會，但「如果現在不參加這些，就落伍了」。（編輯：陸倩瑤）1070913

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