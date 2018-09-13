/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone X張天欽今井翼傅崐萁
>rss

聚陽前8月每股賺5.5元 喜迎9月獲利高峰

發稿時間：2018/09/13 20:13

最新更新：2018/09/13 20:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北13日電）成衣大廠聚陽前8月累計稅前盈餘11億5175萬元，年增10.39%，每股稅前盈餘5.5元，勝過去年同期。聚陽表示，9、10月才是獲利高峰，明年接單量增，將提升委外代工率逾1成。

聚陽8月合併營收新台幣21億1833萬元，年增2.2%，累計前8月合併營收146億8809萬元，年增0.67%，為今年以來累計營收連續兩個月維持正成長。

8月稅前盈餘1億9683萬元，年增15.6%，累積前8月稅前盈餘11億5175萬元，較去年同期10億4333萬元成長10.39%。以目前加權平均股數2.09億股計算的稅前每股盈餘5.5元，勝過去年同期的5.03元。

聚陽表示，往年獲利高峰均落在9月或10月，目前第4季產能和訂單確認率全滿，正在接明年首季的訂單，下游客戶對聚陽產能的需求比今年上半年好得多，且近年來新接的客戶對營收成長持續貢獻。

在產能方面，聚陽今年整體產能1400萬打，新建第三階段的印尼三寶瓏工廠已完工，預計明年有16條新產線的產能加入，使得聚陽在印尼整體達到5個廠區，明年整體產能還會再增加，不過聚陽決定明年要增加委外代工的比例逾10%。

至於客戶下單方面，聚陽透露，手中日系大客戶GU；美系大客戶GAP、Walmart、Kohl's、Target等下單穩定；新客戶日本Toms、美系客戶Oakley等的基本款成衣訂單則穩定增長。（編輯：楊凱翔）1070913

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP