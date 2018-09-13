聚陽前8月每股賺5.5元 喜迎9月獲利高峰

（中央社記者韋樞台北13日電）成衣大廠聚陽前8月累計稅前盈餘11億5175萬元，年增10.39%，每股稅前盈餘5.5元，勝過去年同期。聚陽表示，9、10月才是獲利高峰，明年接單量增，將提升委外代工率逾1成。



聚陽8月合併營收新台幣21億1833萬元，年增2.2%，累計前8月合併營收146億8809萬元，年增0.67%，為今年以來累計營收連續兩個月維持正成長。



8月稅前盈餘1億9683萬元，年增15.6%，累積前8月稅前盈餘11億5175萬元，較去年同期10億4333萬元成長10.39%。以目前加權平均股數2.09億股計算的稅前每股盈餘5.5元，勝過去年同期的5.03元。



聚陽表示，往年獲利高峰均落在9月或10月，目前第4季產能和訂單確認率全滿，正在接明年首季的訂單，下游客戶對聚陽產能的需求比今年上半年好得多，且近年來新接的客戶對營收成長持續貢獻。



在產能方面，聚陽今年整體產能1400萬打，新建第三階段的印尼三寶瓏工廠已完工，預計明年有16條新產線的產能加入，使得聚陽在印尼整體達到5個廠區，明年整體產能還會再增加，不過聚陽決定明年要增加委外代工的比例逾10%。



至於客戶下單方面，聚陽透露，手中日系大客戶GU；美系大客戶GAP、Walmart、Kohl's、Target等下單穩定；新客戶日本Toms、美系客戶Oakley等的基本款成衣訂單則穩定增長。（編輯：楊凱翔）1070913