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富邦金掌控韓國現代人壽 更名富邦現代人壽

發稿時間：2018/09/14 11:21

最新更新：2018/09/14 11:21

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（中央社記者田裕斌台北14日電）富邦金控今天宣布，子公司富邦人壽9月中旬提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得控制權，並更名為「富邦現代人壽」，富邦現代人壽成為富邦人壽子公司。

富邦人壽說，自2015年12月取得韓國現代人壽48%股權及5席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第2大股東後，今年4月富邦人壽董事會通過參與現代人壽增資案，將提高持股比重至62%並掌握董事會過半席次，9月中旬正式取得控制權，公司名稱更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（簡稱「富邦現代人壽」）」。

富邦金董事長蔡明興表示，今年金控打「亞洲盃」再創新里程碑，富邦現代人壽正式成為富邦人壽子公司，成為進軍東北亞的開路先鋒，未來富邦金將持續尋求多元合作機會，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦現代人壽總經理李宰源表示，未來在經營策略上，富邦現代人壽將專注在深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，並結合富邦金在台灣銀保通路發展的優異經營經驗及商品與投資專業，深耕韓國銀保市場，建立完善金融服務平台，提升公司收益表現。（編輯：郭萍英）1070914

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