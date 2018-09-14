創業維艱 近20年營利事業近半數退場

（中央社記者邱柏勝台北14日電）根據統計，近20年設立的營利事業共198萬家，至今仍在營業中僅103萬家，等同近5成營業人已停、歇業；娛樂、休閒產業相關營業人，20年來陣亡家數高達6成，足見創業維艱。



根據財政部營業人稅籍資料統計，近20年間設立的營業人共198萬家，迄今仍營業中占5成2、103萬家，半數為停、歇業或撤銷等狀況。



若按設立時間觀察，今年起設立的營業人共7.3萬家，目前仍營業中者達9成7。但民國100年設立的營業人，僅半數還在營業中，若將時間拉長來看，設立滿20年的營業人至今仍在營業的比例，已降至4成1。



財政部進一步分析，已開立統一發票的營業人，20年來仍在營業中的比例達9成以上，但未開發票的營業人，從民國104年開業至今，已有超過半數停歇業。顯見大多數有開立發票的營業人，經營狀態已經趨於穩定，且具一定規模。



另從地區別觀察，近20年設立營業人仍營業中占比，六都平均約5成。離島地區受地緣關係影響，市場競爭性較低及開發較晚等因素，占比相對較高，金門縣達8成4、蘭嶼鄉達8成3。



從各主要行業觀察，金融及保險業、製造業等產業，因進入市場資金規模與技術門檻相對較高，不論設立年度，其營業中家數占比皆較其他業別高，20年「存活率」皆在6成之上，金融及保險業更是高達68.7%。



然而，其他服務業、住宿及餐飲業、批發及零售業、藝術、娛樂及休閒服務業等，因市場替代性高，淘汰速度亦較快，其中又以藝術、娛樂及休閒服務業更為顯著，20年前設立的營業人，現在僅1成仍在營業中，10年前設立的營業人，目前仍在營業的比重也不到4分之1。



統計處官員分析，娛樂、休閒服務，對一般民眾而言，屬於「行有餘力」的消費，深受景氣影響，當景氣好的時候，民眾樂於消費，對娛樂、休閒需求增加，因此會有較多的營業人在此時開業；當景氣反轉，民眾消費縮手，相關產業退場的營業人也會大增，應是這類產業存活率偏低的原因。（編輯：張均懋）1070914