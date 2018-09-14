農業遇上物聯網區塊鏈 產銷翻轉新價值

（中央社記者江明晏台北14日電）透過物聯網技術監控農產品至餐桌，並結合區塊鏈推動產銷履歷智慧化，結合契作收購，提升農產品經濟價值，富鴻網團隊以科技助農業轉型，盼成為可複製的商業模式。



鴻海科技集團旗下亞太電信子公司富鴻網瞄準不同產業對於物聯網的強大需求，今天與新竹縣政府，共同舉辦前瞻計畫新竹縣智慧城鄉「智慧觀光與物聯網農業應用整合服務計畫」啟動記者會。



富鴻網以科技協助農業轉型升級，期盼成為可複製的商業模式，團隊預計建置新竹縣觀光玩體驗服務雲，提供小農及消費民眾體驗智慧農業帶來的創新與科技服務，並透過累集農業環控監測數據及消費行為資料進行大數據分析，提供在地農民及旅遊業者在農作耕種策略及旅遊產品設計參考，同時提升國內、外遊客觀光旅遊體驗。



富鴻網說明，IoT物聯網技術能有效監控農產品至餐桌過程，並結合區塊鏈技術，推動農產品產銷履歷智慧化，結合契作收購，提升農產品經濟價值。並運用相關數據資訊，提供生產者、消費者及通路更好的耕種/養殖建議、通路策略、行銷策略與個人化推薦服務。



富鴻網並偕同台灣租車以及台灣楓康超市，與新竹縣政府攜手合作，運用物聯網、區塊鏈、大數據、AR、VR等新興科技技術導入智慧農業與智慧觀光，建構結合農業、產銷及觀光農業經濟生態系，藉此帶動新竹縣發展精緻/精準農業，提高農民收入，及發展在地特色體驗旅遊新形態，進而活絡在地觀光經濟，提升新竹縣整體觀光產值。（編輯：郭萍英）1070914