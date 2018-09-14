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颱風發布海警 經部啟動風災二級應變小組

發稿時間：2018/09/14 15:05

最新更新：2018/09/14 15:05

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）中央氣象局於今天上午11時30分針對強烈颱風山竹發布海上颱風警報，經濟部也在海警發布同時，啟動風災二級災害緊急應變小組開設，加強戒備以防患未然。

據中央氣象局今天11時30分的警報資料，颱風中心目前在恆春東南方海面上，向西北西移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，並對巴士海峽、東沙島海面及台灣東南部海面構成威脅。

為了防範強颱，政府積極進行防汛整備，經濟部水利署表示，已責成各所屬單位再次檢視地方政府抽水站狀態、閘門控制情形、疏濬作業、滯洪池、水庫預留滯洪空間、防汛備料及抽水機預布，完成水利建造物復建工程、在建工程、防汛缺口及各項資通訊系統的整備與檢測。

水利署指出，各所屬機關及地方政府已備妥2萬491防汛塊、6343個太空包及15萬2600個沙包因備不時之需，也加速河川野溪及水庫疏濬，水庫則預先進行調節性放水以預留防洪空間，並將持續掌握天氣變化及降雨情形與水庫入流量，適時調整放水量。

另外，全台大型移動式抽水機總數1149部，已預布1084部由地方政府使用管理；截至13日，水利署支援防汛重點區域預布21部抽水機，分別於宜蘭縣2台、花蓮縣2台、台東縣2台、台南市5台及屏東縣10台，並將視颱風動態機動調整。

水利署表示，因應強颱山竹來襲，已完成各項整備工作，並責成各所屬機關加強與地方政府溝通聯繫，提供必要協助；各水資源局也會審慎進行水庫操作，避免有致生原水濁度升高影響供水情形。（編輯：張均懋）1070914

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