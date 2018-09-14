核一除役倒數 台電擬建置室內核廢料乾貯場

核一廠即將除役，後續核燃料貯存問題，台電除了建造室外乾貯場，也將拆除廠區內的設備，騰出空間蓋室內乾貯場。中央社記者朱則瑋攝 107年9月14日

（中央社記者朱則瑋台北14日電）原能會今天表示，核一廠將除役，台電除了建造室外核廢料乾貯場，也將拆除2座廠區內的汽渦輪機組，把土地用來建設室內乾貯場，預定在取得除役許可後8年完工。



運轉將近40年核一廠將是國內首座除役的核電廠，1號機運轉執照在今年12月5日到期，2號機明年7月到期，針對核廢料貯放問題，台電公司原本規劃在廠區內建造室外乾貯場，目前已大致建置完成，但遲未取得新北市政府的水保執照，台電跟新北市政府還在訴願中。



原能會今天舉辦107年核安第24號實兵演練，模擬核一廠發生事故時，相關機組及人員的應變能力，並有民眾參與演習，以確保事故發生時，民眾能立即反應。



原能會副主委邱賜聰等人全程參與演習，他說，核一廠已經建置中期放置核廢料的室外乾貯場，台電並規劃拆除廠區內的2座汽渦輪機組，以建造室內乾貯場，原能會希望台電能在8年內完工，若無法如期完工，必須提出時程變更說明。



邱賜聰指出，這個室內乾貯場可貯放核一廠1號機、2號機所有的核廢料，使用期限預計為40年，但這只是中期貯存計畫，最終核廢料貯放地點，台電仍在找尋中，預計2055年完成。



台電公司發言人徐造華表示，第一期室外乾貯場現與新北市府爭取中，希望可以盡快使用，以加速除役進程，第二期室外乾貯場需要比較久的時間，初估2028年底完工，台電希望如期完成所有除役及核廢料貯存工作。（編輯：陸倩瑤）1070914



