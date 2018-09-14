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桃市府高鐵站地上權招商 盼引進四星以上旅館

發稿時間：2018/09/14 19:28

最新更新：2018/09/14 19:28

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（中央社記者韋樞台北14日電）桃園高鐵車站特定區計畫A19站地上權招商案，預計9月18日辦理招商座談會，10月底正式公告權利金底價，承辦的商仲業者表示，基地臨高鐵站，可建樓地板達2.9萬坪，盼引進四星旅館。

外商商仲第一太平戴維斯受桃園市政府委託辦理「桃園高鐵車站特定區計畫A19站國際觀光旅館地上權招商案」。

第一太平戴維斯顧問部協理戴廣平表示，機場捷運A19站國際觀光旅館地上權案，土地位於青埔特區桃園機捷A19站，座落於領航北路一段，四面臨路，緊臨規劃中的桃園會展中心與亞洲矽谷創新研發中心，土地面積5327坪，建蔽率及容積率分別為50%及200%，可打造以五星級國際觀光旅館為核心的複合型開發案。

戴廣平指出，目前桃園市共有國際觀光旅館、一般觀光旅館各4家，2017年平均住宅房率達76%，平均房價每晚新台幣2700元，在全台都會區表現僅次於台北市，顯示桃園國際機場所帶來的過境住宿需求充沛。

此次桃園市政府所釋出的地上權招商案，即為滿足未來A19站商務與會展衍生的國際商務客住宿需求，希望引入四星級以上的高規格國際觀光旅館，使A19站的商業機能更佳完備。

戴廣平說，由於土地面積廣達5327坪，容積率200%，未來若申請開放空間獎勵，可興建的總樓地板面積逾2.9萬坪，其中低樓層可規劃零售百貨使用，配合飯店餐飲以及宴會設施，打造零售、餐飲及飯店的複合型商業開發案。

他強調，青埔特區的A18站與A19站是機捷延線開發中最精華、最多建設話題的場站，有別於A18站由國泰人壽投入200億元打造的華泰名品城，以購物消費休閒為主軸；A19站為中央政府大力推動的亞洲矽谷計畫重要基地，包括中華電信與桃園市政府合作，投資120億元打造亞洲新創人才交流中心，及可容納600個攤位與2000人會議的桃園會展中心，未來機捷A19站將成為國際科技軟體大廠與新創公司台來停留的第一站。

第一太平戴維斯說，此地上權招商案預計9月18日上午於桃園市政府辦理招商座談會，預計10月底正式公告權利金底價，並於今年底或明年初開標。（編輯：林孟汝）070914

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