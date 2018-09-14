汽配產品攻歐 黃志芳建議3領域切入

貿協董事長黃志芳參觀國內業者低碳動能公司於法蘭克福汽配展展出的全球第一台電動重型機車。（外貿協會提供）中央社記者潘姿羽傳真 107年9月14日

（中央社記者潘姿羽台北14日電）德國法蘭克福汽配展9月11日登場，台灣共有468家廠商參展，外貿協會董事長黃志芳建議，若汽配產業要強化歐洲市場商機，可朝電動化、智慧化與車聯網3領域轉型升級。



台灣在汽車零配件方面發展成熟，出口歐洲的成績也相當亮眼，貿協指出，2017年外銷歐洲比例占汽配出口總額近30%，單就德國而言，去年台灣汽配出口至德國金額達1億860萬美元，且較2016年成長近3成。



德國法蘭克福汽配展是該產業的盛事，今年台廠共有468家台廠參展，是第3大參展國，貿協今天也傳回捷報，全球汽車傳動帶指標生產商岱高（DAYCO）全球Aftermarket採購部門主管已表達意願，欲採購慧友電子的監控設備解決方案。



黃志芳樂見台廠的實力受到國際大廠肯定，他並指出，未來汽車產業將朝向「電動化」、「智慧化」、與「車聯網」3大領域發展，台灣電子產業發展在全球占有相當重要地位，現階段是切入智慧車輛相關零組件供應鏈的最佳時機，若台灣業者能透過提高產品附加價值走向產品高質化，有助於提升產業競爭優勢。



參展的台灣廠商中，矽谷能源展出汽車啟動鋰電池，產品具有節能環保、提升馬力與燃燒效率、省油10%、壽命長、重量輕、內建微電腦控制系統、安全有保障等特色，並取得台灣、中國大陸專利，且獲得美國發明專利；受惠於歐盟對中國課徵自行車反傾銷稅，已陸續接獲德國、西班牙及波蘭客戶轉單。



而宇碩電子DIDO系統將即時定位系統融入車聯網應用情境，協助乘客與駕駛準確找到會面定點，並保障隱私，須雙方同意分享才開啟功能，在展覽中獲得相當高的詢問度，未來預計會異業結合，應用於觀光旅遊業中。



此外，低碳動能開發股份有限公司則展出全球第一款高檔重型機車，續航力達200公里，最高時速達120公里，成為展會注目的焦點之一。



黃志芳在展覽現場與業者交流時，特別鼓勵台灣廠商應與產業以及學界研發單位合作，發揮台灣技術優勢，並善用國際專業舞台，才能大大提升MIT產品在國際市場的定位，贏得更多產業合作機會。（編輯：林沂鋒）1070914