/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇啓誠iPhone X群光今井翼
>rss

汽配產品攻歐 黃志芳建議3領域切入

發稿時間：2018/09/14 19:30

最新更新：2018/09/14 20:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 貿協董事長黃志芳參觀國內業者低碳動能公司於法蘭克福汽配展展出的全球第一台電動重型機車。（外貿協會提供）中央社記者潘姿羽傳真　107年9月14日貿協董事長黃志芳參觀國內業者低碳動能公司於法蘭克福汽配展展出的全球第一台電動重型機車。（外貿協會提供）中央社記者潘姿羽傳真　107年9月14日

（中央社記者潘姿羽台北14日電）德國法蘭克福汽配展9月11日登場，台灣共有468家廠商參展，外貿協會董事長黃志芳建議，若汽配產業要強化歐洲市場商機，可朝電動化、智慧化與車聯網3領域轉型升級。

台灣在汽車零配件方面發展成熟，出口歐洲的成績也相當亮眼，貿協指出，2017年外銷歐洲比例占汽配出口總額近30%，單就德國而言，去年台灣汽配出口至德國金額達1億860萬美元，且較2016年成長近3成。

德國法蘭克福汽配展是該產業的盛事，今年台廠共有468家台廠參展，是第3大參展國，貿協今天也傳回捷報，全球汽車傳動帶指標生產商岱高（DAYCO）全球Aftermarket採購部門主管已表達意願，欲採購慧友電子的監控設備解決方案。

黃志芳樂見台廠的實力受到國際大廠肯定，他並指出，未來汽車產業將朝向「電動化」、「智慧化」、與「車聯網」3大領域發展，台灣電子產業發展在全球占有相當重要地位，現階段是切入智慧車輛相關零組件供應鏈的最佳時機，若台灣業者能透過提高產品附加價值走向產品高質化，有助於提升產業競爭優勢。

參展的台灣廠商中，矽谷能源展出汽車啟動鋰電池，產品具有節能環保、提升馬力與燃燒效率、省油10%、壽命長、重量輕、內建微電腦控制系統、安全有保障等特色，並取得台灣、中國大陸專利，且獲得美國發明專利；受惠於歐盟對中國課徵自行車反傾銷稅，已陸續接獲德國、西班牙及波蘭客戶轉單。

而宇碩電子DIDO系統將即時定位系統融入車聯網應用情境，協助乘客與駕駛準確找到會面定點，並保障隱私，須雙方同意分享才開啟功能，在展覽中獲得相當高的詢問度，未來預計會異業結合，應用於觀光旅遊業中。

此外，低碳動能開發股份有限公司則展出全球第一款高檔重型機車，續航力達200公里，最高時速達120公里，成為展會注目的焦點之一。

黃志芳在展覽現場與業者交流時，特別鼓勵台灣廠商應與產業以及學界研發單位合作，發揮台灣技術優勢，並善用國際專業舞台，才能大大提升MIT產品在國際市場的定位，贏得更多產業合作機會。（編輯：林沂鋒）1070914

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP