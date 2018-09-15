/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇啓誠陳景峻iPhone X吳東樺
>rss

獎勵旅遊暨會議展曼谷登場 台灣產官力爭客源

發稿時間：2018/09/15 16:38

最新更新：2018/09/15 16:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉得倉曼谷15日專電）受重視的亞洲獎勵旅遊及會議展將在18日於泰國曼谷舉行，台灣參展團除設置台灣形象館外，也舉辦台灣獎勵旅遊暨會議說明會，以拓展亞太和東南亞客源和穆斯林市場。

亞洲獎勵旅遊暨會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia, IT&CMA）主辦單位指出，這次展覽首度舉辦亞洲獎勵旅遊郵輪會議，計有皇家加勒比海國際郵輪、水晶郵輪公司、公主郵輪等管理高層參與，並探討郵輪產業與獎勵旅遊的結合，成為深具潛力的市場。

觀光局指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，據國際郵輪協會（CLIA）統計報告指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6%，居亞洲第二。

觀光局表示，台灣善用地緣優勢，配合新南向政策，仿傚其他先進國家，減免郵輪靠泊規費並實施郵輪旅客過境免簽證，讓更多高消費力旅客更便利造訪台灣，結合會展與獎勵旅遊發展郵輪觀光產業前景可期。

交通部觀光局今年持續與經濟部國際貿易局MEET TAIWAN、台北市政府與高雄市政府共同組團，設置「臺灣形象館」，率領台灣14家業者前來參展。

除提供來台商談及國際會議的商務旅客便利外，並積極推動台灣成為穆斯林友善環境，促進台灣開拓穆斯林旅遊市場客源，爭取亞太及東南亞地區國家來台舉辦獎勵旅遊及國際會議。

台灣參展團也將在曼谷辦理台灣獎勵旅遊暨會議說明會，邀請泰國30餘名當地買主與台灣參展團員一同交流拓展商機。

亞洲獎勵旅遊暨會議展將於9月18日至20日在泰國曼谷會議中心（Bangkok Convention Centre）舉行。（編輯：陳惠珍）1070915

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
中職開幕戰 富邦悍將隊史首勝

中職開幕戰 富邦悍將隊史首勝

五月天嗨爆高雄

五月天嗨爆高雄

一週重要新聞回顧（0319-0325）

一週重要新聞回顧（0319-0325）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
中職開幕戰 富邦悍將隊史首勝
中職開幕戰 富邦悍將隊史首勝
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP