獎勵旅遊暨會議展曼谷登場 台灣產官力爭客源

（中央社記者劉得倉曼谷15日專電）受重視的亞洲獎勵旅遊及會議展將在18日於泰國曼谷舉行，台灣參展團除設置台灣形象館外，也舉辦台灣獎勵旅遊暨會議說明會，以拓展亞太和東南亞客源和穆斯林市場。



亞洲獎勵旅遊暨會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia, IT&CMA）主辦單位指出，這次展覽首度舉辦亞洲獎勵旅遊郵輪會議，計有皇家加勒比海國際郵輪、水晶郵輪公司、公主郵輪等管理高層參與，並探討郵輪產業與獎勵旅遊的結合，成為深具潛力的市場。



觀光局指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，據國際郵輪協會（CLIA）統計報告指出，台灣在亞洲郵輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6%，居亞洲第二。



觀光局表示，台灣善用地緣優勢，配合新南向政策，仿傚其他先進國家，減免郵輪靠泊規費並實施郵輪旅客過境免簽證，讓更多高消費力旅客更便利造訪台灣，結合會展與獎勵旅遊發展郵輪觀光產業前景可期。



交通部觀光局今年持續與經濟部國際貿易局MEET TAIWAN、台北市政府與高雄市政府共同組團，設置「臺灣形象館」，率領台灣14家業者前來參展。



除提供來台商談及國際會議的商務旅客便利外，並積極推動台灣成為穆斯林友善環境，促進台灣開拓穆斯林旅遊市場客源，爭取亞太及東南亞地區國家來台舉辦獎勵旅遊及國際會議。



台灣參展團也將在曼谷辦理台灣獎勵旅遊暨會議說明會，邀請泰國30餘名當地買主與台灣參展團員一同交流拓展商機。



亞洲獎勵旅遊暨會議展將於9月18日至20日在泰國曼谷會議中心（Bangkok Convention Centre）舉行。（編輯：陳惠珍）1070915