超商教我們的那些事 專家：創新不見得一次就成功

（中央社記者潘姿羽台北16日電）超商現煮咖啡賺很大，很難想像有段因消費習慣未跟上而鳴金收兵的過往；專家指出，創新商業模式不見得一次就成功，若市場未成熟，建議充實經驗、伺機而動，換取下一次的成功。



每天早上喝一杯咖啡，已經是台灣許多人每天必然的習慣，這樣的畫面已成為城市日常，很難想像超商推動現煮咖啡時，也曾走過一段坎坷的歲月。



引領便利商店創新潮流的統一超商，1986年便推出滴漏式咖啡、2001年再推「街角咖啡」，但因國人喝現煮咖啡的習慣尚未成形，未獲得正面迴響，直至2004年統一超推出「City café」品牌後，才成功在台灣超商演進史寫下新的一頁。



若統一超商在1986年推現煮咖啡失利後，就打退堂鼓、不再嘗試，或許今天的咖啡文化就不會這麼盛行。



美國矽谷創業學校執行長湯忠一（Andrew Tang）直指，從創新的角度來看，並非一次失敗，就代表以後都會失敗，因為背後原因可能是環境不夠成熟、消費習慣還沒有建立等；如果覺得這個商業模式方向是對的、具有未來性，即使這次沒有成功，也不用因此覺得此路不通。



統一超商公共事務部部長林立莉回想當初City café的發展歷程，2004年至2007年間，因為消費者還處在養成習慣的階段，採取慢慢拓點的形式；2007年找來女星桂綸鎂代言，推出「整個城市就是我的咖啡館」，就此奠定City café的品牌定位－消費者只要手拿一杯咖啡，就能身處在城市咖啡館的氛圍。



產品定位與行銷策略奏效後，City café業績開始穩定且快速的成長，而且其他業者紛紛跟進，如今便利超商賣現煮咖啡已經是習以為常的事情，就連超市、量販通路也相繼搶進現煮咖啡市場。



便利超商為了增加客戶黏著度，致力於推出各種服務創新、產品創新，從現煮咖啡的推動歷程，其實也可從中習得一些創新心法。



商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍指出，便利超商競爭激烈，為了保持業績穩定成長，業者一直在嘗試創新，這當中也有幾個創新心法值得大家學習，而第一個重點就是「創新不用做到十全十美」。



李世珍表示，不論哪個產業，競爭都是相當激烈，如果要把創新的商業模式精雕細琢，直至面面俱到才肯推出，這過程中競爭對手早就聽到風聲，搶得先機。



李世珍認為，只要商業模式構想得差不多了，便可以先拋出議題，推出後再慢慢改善，如透過內部嚴謹的討論會議，觀察消費者反應，檢討商品力、行銷力、通路接觸等有無可以進一步加強的地方。



他也強調，能夠打中使用者需求的創新，才是有價值的創新，然而即便是個相當厲害的創新模式，消費者適應仍需要一段時間，要縮短這個進程，最有效的方法就是創造更多體驗機會，此時給予行銷誘因來加速消費者的購買決策就相當關鍵。



部分創新商業模式不見得一推出就成功，李世珍說，如果確認大方向是對的，該商業模式具有未來性跟消費趨勢，建議可以依據消費者的回饋修正方向，繼續向前走。



湯忠一則建議，如果嘗試後沒有成功，不妨先在產業界打滾一陣子，增加實戰經驗，等到時機成熟再次出擊，或許就會有好的結果。（編輯：林孟汝）1070916