台灣精品玩創意 靠運動行銷征服柏林馬拉松

台灣精品代表隊出征德國柏林馬拉松，外貿協會董事長黃志芳賽前帶領大家進行暖身操，為跑者加油。（外貿協會提供）中央社記者潘姿羽傳真 107年9月16日

（中央社記者潘姿羽台北16日電）外貿協會董事長黃志芳今天率領台灣精品代表隊出征德國柏林馬拉松，跑者頂著大同電鍋、香蕉裝與珍奶裝出賽是一大亮點，靠著運動行銷大玩創意，讓今年的國際級賽道充滿台灣味。



看準全球運動產業商機龐大，台灣精品今年第4度結合德國柏林馬拉松活動，推廣台灣形象及台灣運動休閒產品。



今年台灣精品首次徵集台、德兩國跑者組成黃金陣容，從500多名好手中選出20名菁英跑者，值得注意的是，代表隊的台灣跑者身著香蕉裝、頭戴電鍋帽，藉由台灣的特色產品、美食，讓大家更認識台灣。



其中，頂著香蕉裝及珍珠奶茶裝出賽的台灣精品跑者陳柏安、洪小雯在賽道上吸引很多國外跑者拍照合影，他們開玩笑地說，用經典的台灣美食做好賽前補給，肯定會成功完賽，成功推廣推廣台灣形象。



黃志芳說，透過贊助柏林馬拉松，將讓130多個國家、4萬多名來自全世界的跑者獲得印有台灣精品標誌的跑者提袋，是一種有效宣傳台灣產業的方式；而台灣企業追求卓越的精神就如同跑馬拉松，不斷挑戰自我，創造個人佳績。



柏林馬拉松舉辦期間，貿協也在柏林健康展中設置台灣精品館，展示21家品牌、共42件的資通訊、居家及運動休閒等產品。



台灣精品隊德國跑者彼得（Peter）體驗「咖啡紗機能服」後分享感受，他表示，環保咖啡紗材質可以防止異味又抗紫外線，非常適合馬拉松跑者；來自匈牙利的父子檔對於旅趣生活的快拆式兩用登機箱愛不釋手，他們表示，這款登機箱的設計很有創意以及效率，希望可以立刻從柏林健康展帶回家。



另外，來自印度的一家人看到清河國際的有氧健身樓梯機後，也不斷詢問德國的購買地點，希望在家裡放一台，讓孩子有更多運動機會。（編輯：蘇志宗）1070916