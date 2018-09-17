ATM無卡提款 台灣Pay開辦感應與掃碼提款

（中央社記者邱柏勝台北17日電）民眾用手機即可完成ATM跨行無卡提款，財金公司與國泰世華銀行合作，率先開辦台灣Pay感應及QR Code掃碼ATM跨行行動提款功能，可在全台3200台具備感應及掃碼功能的ATM使用。



財金公司表示，目前有數家銀行提供ATM跨行「無卡提款」服務，客戶只要事先到銀行臨櫃或網路銀行辦理無卡密碼約定，且在提款時於手機取得一組隨機序號，即可在金融機構規定時限內至ATM輸入取款。



另外，部分銀行只有自行交易的ATM感應及掃碼提款功能，不能跨行提領。



不過，財金公司指出，這次台灣Pay感應及QR Code掃碼跨行行動提款上線後，民眾可以在遍及捷運站、便利商店及超市等國泰世華銀行的3200台ATM通路，更快速簡便使用手機「掃、嗶」的跨行提款服務。



財金公司表示，只要是持有「彰化銀行、日盛銀行、新光銀行」等3家先導發卡銀行客戶，下載「台灣行動支付」APP並完成金融卡綁定後，就可馬上體驗用手機「嗶一下」或「掃一下」的跨行行動提款服務，每筆跨行提款限額與實體金融卡相同，都是新台幣2萬元。



財金公司表示，後續還會有更多金融機構加入，並於各銀行的行動網銀APP導入服務，讓更多民眾享受行動跨行提款的創新及便利。（編輯：林淑媛）1070917