iPhone預購激情不再 蘋概股走勢平淡

（中央社記者韓婷婷17日電）蘋果iPhone XS、iPhone XS Max在14日開放預購，相對以往搶機大作戰的盛況，果粉激情似乎淡了不少，台股中的蘋概族群今天走勢相對平淡。



蘋果預購開跑後，各品項表現優劣略有差異，蘋概三王台積電、大立光及鴻海壓在平盤下震盪，僅零星個股表現相對抗跌，印刷電路板(PCB)欣興開高走高，早盤股價一度衝上20.45元，創下波段新高，表現最為亮眼；跌深的穩懋由黑翻紅漲幅超過1%。



可成、和碩、嘉聯益、頎邦、臻鼎早盤維持在平盤上下游走，大立光、GIS-KY、美律、康控、台郡跌幅在1%左右。



針對蘋果新產品首週末的預購狀況，中資天風證券分析師郭明錤估計，iPhone XS Max符合預期，iPhone XS不如預期，Apple Watch 4則優於預期。



郭明錤在最新評論中指出，iPhone XS Max符合預期代表Apple高價策略成功，因具備金色機殼、雙卡與大螢幕，來自中國需求強勁，與2017年下半年的iPhone X相較，XS Max平均出貨時間縮短，這是因為XS Max供貨改善，維持XS Max占今年下半年新機出貨比重25%到30%的預測。



而iPhone XS不如預期。郭明錤認為，今年下半年新機中市場對XS期待最低，預購後普遍可在9月21日準時出貨，也反映了需求不佳，主因在於更多消費者想購買XS Max與XR。因此下修XS占今年下半年新機出貨比重自15%-20%至10%-15%。



至於iPhone XR，因價格更具競爭力且在中國市場支援雙卡，出貨展望正向，郭明錤上修XR占今年下半年新機出貨比重自50%-55%至55%-60%。



郭明錤預估，iPhone XS Max與XS的出貨高峰在10月，XR則在10月後開始出貨並有利供應鏈動能；預估今年下半年這3款新iPhone出貨量約7500到8000萬部。（編輯：張均懋）1070917