大專生金融就業公益專班媒合就業逾6成

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣集中保管結算所今天表示，「大專生金融就業公益專班」邁入第四年，全台8所大學9個專班同步開課，共有47所大專校院587位應屆畢業生參加；前三屆媒合就業成功逾6成。



兼任大專生金融就業公益專班班主任的金融監督管理委員會主委顧立雄在開課致辭時表示，「大專生金融就業公益專班」不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳學生畢業後，憑藉所學，開啟「翻轉人生，金融圓夢」之鑰。



顧立雄直言，針對家庭經濟狀況不佳的青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，但因多數學子在就學期間需打工分擔家計或自籌學費，以致於影響學習成效，及未來職涯選擇。因此，成立「大專生金融就業公益專班」，協助家庭經濟狀況不佳的青年學子。



集保結算所董事長林修銘表示，為響應金融監督管理委員會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益理念，集保結算所自104學年度起邀請金融、證券及期貨等周邊單位結合共同的力量辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，針對因家庭經濟因素需協助大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合協助，協助其家庭經濟脫困。



集保指出，「107學年度（第4屆）大專生金融就業公益專班」課程期間自107年9月至108年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。主辦單位提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓學生們無後顧之憂，專心參與課程。（編輯：郭萍英）1070917