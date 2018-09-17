7年後機器主宰職場 衝擊文書會計郵政

（中央社巴黎17日綜合外電報導）世界經濟論壇（WEF）研究報告今天指出，到了2025年底前，機器人將負擔現有52%的工作任務，比例幾乎是現在的2倍，尤其會計、客戶管理、郵政及秘書等，會快速被機器取代。



總部位於瑞士的WEF聲明表示：「到了2025年，目前所有職場工作項目會有一半以上由機器執行，遠高於今日29%的比例。」



機器、演算法或用於解決問題的電腦處理程序都出現迅速變化，WEF預測「將可創造1億3300萬個新角色，接替從現在到2022年間將被取代的7500萬個職缺」。



WEF「2018年未來就業」（The Future of Jobs 2018）報告預測，在會計、客戶管理、工業、郵政及秘書等工作領域，機器人會迅速取代人類。



銷售、行銷和客戶服務，還有電子商務（e-commerce）及社群媒體等需要「人力技能」的工作需求會有所增加。



研究報告發現，重大挑戰將是重新培訓工人，他們將面臨學習新技能的壓力，尤其是在「創造力、批判性思維及說服力」等領域。



這份報告調查了全球範圍廣泛的企業人事主管、公司高層，這些企業占全球產出的70%。



他們還認為，從現在到2022年之間，特別是航空業、旅行和旅遊業將必須重新訓練員工，並確認終身學習與適應將成為一股全面趨勢。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1070917