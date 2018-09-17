投資大陸企業若想回台灣 賴清德：政府專案協助

中部科學工業園區二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮17日上午在二林鎮舉行，行政院長賴清德（前）主持祈福與用鏟動土儀式。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 107年9月17日

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）行政院長賴清德今天出席中科二林園區動土典禮，他說，政府拚經濟改善投資環境，懇請企業加碼投資台灣，在外國投資、特別是在中國大陸投資企業，若想回台，政府有專案協助。



中部科學工業園區二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮上午在二林鎮舉行，賴清德、彰化縣長魏明谷、中國國民黨籍彰化縣長參選人王惠美、民主進步黨籍立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、科技部長陳良基與和大工業、上銀科技、時碩工業等廠商出席。



賴清德致詞說，行政院投入新台幣363億元開發，園區總面積達631公頃，12家進駐廠商就占約120公頃，總投資額約600億元，這12家廠商未來年產值達575億元，直接與邊際效益相當可觀，更不用說未來更多廠商進駐帶來就業機會，地方繁榮可期，恭喜在地鄉親。



賴清德表示，也恭喜進駐廠商，政府已開闢園區滯洪池、聯外道路等建設，東西向連結道路，行政院也核定140億元，最近即將動工，換句話說，這是一塊寶地，相信進駐廠商未來業績一定長紅。



賴清德說，還要恭喜縣長魏明谷及縣府團隊，魏明谷對彰化縣政藍圖，可說一塊接一塊完成拼圖，如風力發電和太陽能產業，總投資額達1兆元，可創造2萬名綠領新貴，及縣府推動鹿港國家歷史風景區，行政院核給75億元，助鹿港歷史再現風華，還有鐵路高架化、污水下水道系統等建設不勝枚舉，彰化發展遠景可期。



賴清德說，站在行政院立場，對此園區有其他期待，展現行政院拚經濟決心。許多企業希望投資台灣，也到行政院表示意見，由於中美貿易戰，很多台商想回來，但企業希望有土地、有科學園區，或解決水、電、人才、人力等問題，今天開闢這園區就有631公頃，依魏明谷規劃，彰化未來還有數百公頃土地可服務廠商。



賴清德指出，二林園區爭取10多年，總統蔡英文上任後，前行政院長林全與他都要求行政效率，因此大家擔心的環評問題，今年已通過，政府提升作業效率，要向社會報告，政府展現拚經濟決心，一定會改善投資環境，因此懇請台灣企業加碼投資台灣，在外國投資、特別是在中國大陸投資的企業，若想回來台灣，政府有專案協助。



賴清德說，二林園區除與台中園區串聯，希望往北也能與新竹科學園區，往南與南部科學工業園區結合，北、中、南互相串聯，相信對台灣經濟發展效益更大。



魏明谷說，配合二林園區開發，縣府闢建多條聯外道路，尤其台76線延伸路線明年動工，可連結彰化西南角，往西連結到台61線，往東可連結到國道1號及3號，中央與地方攜手，「讓條條道路通中科二林園區，二林真的要起飛，將成為工業城市」，感謝各界支持。



陳良基說，二林園區是中科最大園區，占地631公頃，幾乎與竹科面積一樣，群聚在大肚山的智慧機械產業，政府也希望透過二林園區放大群聚效應，中科管理局將盡力向智慧機械產業、高端航太產業等上、下游廠商，招商進二林園區，也歡迎廠商主動接洽。



根據中科管理局資料，進駐二林園區有和大工業、高鋒工業、和勤精機、時碩工業、永鉅精密科技、銓寶工業、愛爾蘭商意利股份有限公司台灣分公司、強淞企業、愛民衛材、天工精密、琦豐生物科技、上銀光電股份有限公司中科分公司，計畫投資額600億元，員工數6400人，需地面積120公頃，產值575億元。（編輯：陳俊碩）1070917