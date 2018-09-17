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國光擬砸7億擴產 最快2021年投產

發稿時間：2018/09/17 17:03

最新更新：2018/09/17 17:03

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）國光生技表示，由於自有產品開始銷售大陸，加上歐洲及東南亞市場需求成長，將投資新台幣7億元，興建第2條針劑充填線，產能將擴增4倍，預計最快2021年可投產。

國光生技董事長詹啟賢表示，目前產能吃緊，其中美國市場需求成長快速，去年出貨60萬針劑，今年大幅擴增到400萬支，明年訂單要求量達800萬支，但受限於產能無法答應客戶，必須以台灣優先供應。

日前大陸受到假疫苗風波衝擊，國光生技也接收到大陸市場很多詢問電話，希望增加進口量，但可惜的是由於疫苗一般都採取年度計劃生產，無法臨時增加數量，因應市場需求明年生產計劃將較今年成長。

國光生技發言人潘飛表示，今年業績成長顯著，成長動能將持續，因應需求持續增加，董事會通過將投資建置第2條無菌針劑充填線，擴充充填產能以因應持續增加的需求。規劃今年第4季投入興建，預計2021年可投產，屆時總產能將是原本產能4倍。可預期未來幾年營運將隨著新產品推出及業務發展持續成長。

潘飛表示，國光現有的無菌針劑充填線自2012年完成後，除供充填自有產品外，亦用於與他廠合作生產生物製劑產品銷售歐美各國。經過近幾年來積極拓展委外生產服務（CMO）業務，已與數家國際合作夥伴建立長期合作關係，業務成長快速，使得現有的充填線已經達到滿載狀態。

潘飛指出，國光在未來自有產品逐步開始銷售中國大陸、歐洲及東南亞市場的成長預估下，必須要有更大的充填產能來滿足需求。

國光生技今年銷往中國大陸的季節流感疫苗已經全數通過大陸中檢院的檢驗放行，即將可以發貨進入大陸各省市，準備今年流感季節的施打。

潘飛表示，今年國光流感疫苗的檢驗通過時間與大陸本土疫苗廠及國際大廠在大陸生產的流感疫苗相同，有利於產品及時進入市場通路，比往年有顯著成長。

國光已經送件申請四價流感疫苗在大陸執行三期臨床試驗，預計明年初開始收案，期望能夠儘快在大陸獲證並上市，潘飛表示，對於國光的四價流感疫苗，大陸已有多家本地及外資廠商表達代理這項產品的興趣，目前正在與國光洽談中。

另外，國光今年與美國Protein Sciences公司合作生產的Flublok四價流感疫苗也已經全數出貨，而且已經通過美國食品暨藥物管理局（FDA）檢驗，即將開始在美國進入市場供民眾施打。（編輯：楊凱翔）1070917

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