外資上週狂買台股近160億 投信看好壓寶行情

（中央社記者田裕斌台北17日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在台股大買新台幣159.52億元，投信業者認為，台股蘋果供應鏈業績在新機拉貨及備貨潮下可望吞下大補丸，外資頗有進場押寶的味道。



證交所表示，外資上週買超台股近160億元，今年截至9月14日止，外資賣超2063.30億元，總持股市值13兆3492.91億元，占全體上市股票市值41.21%，較9月7日減少596.37億元。



摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國財長上週邀請中國大陸國務院副總理重啟貿易談判，加上美國近期公布的多項經濟數據亮眼，激勵S&P 500指數上周天天收紅，連動亞股投資氣氛也跟著回暖，多數股市甚至逆勢收紅，反映至資金流向上，儘管外資依舊對亞股買少賣多，但多數國家失血幅度已見明顯收斂。



張致寧分析，國際資金近期明顯相對青睞台股，多頭再度拿回盤勢主控權，除了時序即將進入第4季傳統旺季行情，上週蘋果(Apple)舉辦新機發表會也是一大關鍵，儘管新機訂價一度讓市場咋舌，但是消費者接受度仍高，看好台股蘋果供應鏈業績在新機拉貨及備貨潮下有望吞下大補丸，近幾週外資預先布局頗有進場台股押寶的味道。



張致寧指出，儘管美國總統川普表示將宣布對2000億美元中國大陸商品加徵關稅，導致市場風聲鶴唳，但目前台股整體基本面較過去更為紮實穩健，市場預期今年台股企業盈餘成長皆有6.5%，加上大盤本益比目前僅13.6倍，與亞洲其它市場相比並不算昂貴，搭配台股向來坐擁高殖利率優勢，今明兩年整體股利率都有4.3%起跳，這些利多不僅有助於提振台股資金魅力，更有望為台股多方增添助力。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為遠東新(1402)3萬9011張、聯電(2303)3萬6036張、永豐金(2890)3萬4061張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海(2317)3萬3108張、華邦電(2344)2萬4638張、國泰金(2882)1萬7595張。（編輯：林沂鋒）1070917