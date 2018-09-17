新台幣貶4.5分 升息與貿易戰議題激勵美元走強

（中央社記者邱柏勝、蔡芃敏台北17日電）美中貿易衝突未解，加上市場對美國升息預期，推升美元走強，今天新台幣隨亞幣走貶，終場以30.805元兌1美元作收，貶值4.5分。



台北與元太外匯經紀公司總成交量9.08億美元。



外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）月底將召開公開市場委員會（FOMC），市場預期聯準會將會升息；此外，美中貿易戰傳出新進展，美國總統川普（Donald Trump）可能宣布對中國2000億美元商品加徵關稅，投資人擔憂貿易衝突升溫，資金轉向避險資產，也帶動美元走堅，因此今天新台幣呈弱勢盤整。



不過，外匯交易員說，由於出口商仍有拋匯需求，新台幣雖然走弱，但在拋匯力道支撐下，貶幅相對有限，終場貶值4.5分。



展望新台幣後市，外匯交易員說，美中貿易衝突未解，甚至可能進一步擴大，美元強勢格局不變，估新台幣仍是維持緩貶態勢。但出口商在30.8元區間拋售美元的意願相當高，因此新台幣可望暫時維持區間盤整，等出口商拋匯賣壓去化完畢後，不排除向31元整數大關靠攏。



新台幣兌美元今天開盤價為30.820元，最高30. 781元、最低30.830元，尾盤收30.805元，貶值4.5分。（編輯：楊玫寧）1070917