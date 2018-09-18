美中關稅戰升溫 經長：部分產業有轉單效應

（中央社記者廖禹揚台北18日電）美國宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，經濟部長沈榮津今天表示，目前評估網通、中低階自行車及零組件、工具機零組件較受影響，但部分產業仍有望受惠轉單效應。



美國將自24日起對約2000億美元中國貨品加徵10%關稅，稅率並會在今年底加到25%。沈榮津今天受訪表示，確定加徵關稅清單排除手機、筆電、電視、成衣及智慧手表、藍芽設備等資訊產品，相關供應鏈應不致受影響。



沈榮津說，較可能受影響產業則如先前評估，為網通、中低階自行車及零組件；手工具、螺絲螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、變壓器、蓄電池等產業則有轉單效應，有利台製產品出口。



沈榮津提醒，石化產業可能因為下游利用石化材料做成的產品受衝擊，而逐漸影響上游原料，但屬於中長期影響，目前尚未顯現，經濟部與廠商都在密切注意。



媒體問及美國採取逐步提高稅率方式，當地廠商近期可能加大採購、增加庫存，對台商是否反而是利多，沈榮津表示，實務上的確會有這種情況，產業界應該也會配合這類急單，以迴避未來的高關稅。



針對川普揚言可能對另外2670億美元中國貨品加徵關稅，沈榮津表示，需視後續公布項目再行評估影響範圍。（編輯：郭萍英）1070918