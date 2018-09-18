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台商回流缺工 經長：需要外勞當基本盤

發稿時間：2018/09/18 13:53

最新更新：2018/09/18 13:53

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（中央社記者廖禹揚台北18日電）美中貿易戰升溫，台商觀望是否回流返台，經濟部長沈榮津今天表示，現階段比起土地更缺工，需要外籍勞工當「基本盤」，再搭配本國勞工，經濟部會就此向勞動部反映。

美中對彼此500億美元貨品加徵25%關稅後，美國再加碼對約2000億美元中國貨品加徵10%關稅，並將在年底調高稅率至25%，引發中國反彈，為雙方談判增添變數。

許多台商將中國大陸作為生產基地，製造或加工成品銷往美國，可能受到美中關稅戰波及，已有廠商在觀望是否將生產基地遷回台灣或新南向。經濟部長沈榮津今天表示，部分過去在竹科有廠區的網通業者，已直接轉移回台，既有廠房馬上就能開始運作，但可能面臨進出口稅號與附加價值率需超過35%等復運出口規定。

沈榮津表示，大陸先前在勞工、環保等各方面政策調整，台商其實早就在進行生產基地布局，例如仁寶在越南、緯創在印度都有設廠，並不全是因為美國對中國加徵關稅導致。

不過，沈榮津表示，若台商考慮回台，許多都有既有廠房可馬上啟動，相比缺地問題，缺工問題更大。沈榮津認為，若要解決廠商缺工問題，需要外勞作為基本盤、再搭配本勞，但這部分需要與勞動部討論如何協助因應，經濟部會向勞動部轉達產業界近期這波需求，「看看有沒有什麼空間」。（編輯：林興盟）1070918

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