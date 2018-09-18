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美中貿易戰升溫 台股跌68點年線失守

發稿時間：2018/09/18 14:02

最新更新：2018/09/18 14:02

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國對2000億美元的中國商品加徵10%關稅，台股今失守年線和10800點關卡，大立光跌停。法人表示，需觀察美中雙方互動進展，以及台股是否回測上週10667低點。

美國總統川普今天表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，並警告若中國針對美國農民或工業採取報復措施，將立即尋求第三階段，也就是針對額外約2670億美元的進口商品加徵關稅。

受此消息衝擊，台股早盤震盪修正，跌破年線10811點、10800點整數關卡，以及5日線10784點，盤中在10800點之下區間整理，尾盤電子續弱，台股失守年線和10800點整數關卡。

終場加權股價指數收在10760.21點，下跌68.4點，跌幅0.63%，成交值來到新台幣1169.64億元，電子股跌1.57%，金融股小漲0.11%。

主要電子權值股跌多於漲，蘋概股相對弱勢，台積電終場收在254.5元、跌1.3%，鴻海終場收在75.8元、跌2.5%；股王大立光終場收在跌停板3860元，日月光投控收在72元，跌0.69%，聯發科收在244.5元，小漲0.4%。

被動元件族群國巨收在501元，跌6%，華新科收在234.5元，跌7.3%；禾伸堂收在144元，跌6.5%。

金控股國泰金收在50.9元，小跌0.59%，富邦金收在平盤50元，中信金收21.55元，小漲0.47%。

傳產股食品漲2.4%，鋼鐵漲1.5%，水泥漲1.1%。

兆豐國際投顧表示，台股今天受到川普針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅影響走跌，儘管台積電修正、大立光跌停，不過走勢比預期好，傳產包括水泥、鋼鐵、塑膠等，以及金融股表現相對佳。

觀察台股後市，兆豐國際投顧指出，需觀察美中雙方互動進展，預期美國加徵關稅宣布日到開徵前，台股盤勢整理，觀察是否回測上週10667低點。（編輯：張均懋）1070918

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