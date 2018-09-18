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財政部新大樓揭牌 9位卸任財長回娘家

發稿時間：2018/09/18 14:42

最新更新：2018/09/18 14:51

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財政部建築在1999年的921大地震中受損，歷經近20年後，喬遷至羅斯福路6段、近捷運站的「財政園區」，18日舉行辦公大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式。中央社記者張皓安攝　107年9月18日財政部建築在1999年的921大地震中受損，歷經近20年後，喬遷至羅斯福路6段、近捷運站的「財政園區」，18日舉行辦公大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式。中央社記者張皓安攝　107年9月18日

（中央社記者邱柏勝台北18日電）財政部今天舉辦喬遷剪綵揭牌儀式，9位卸任財長出席觀禮，財政部長蘇建榮致詞時表示，財政部新大樓歷時2年半興建，是國產署首次引進民間力量活化國有土地的成功案例。

民國88年的921大地震，位於台北市中正區愛國西路的財政大樓建築受損，雖一度考慮重建，但近年財政困窘，一直被行政院打回票；終於在歷經近20年、13任財長後，17日搬入景美「財政園區」新大樓，今天上午舉辦喬遷剪綵揭牌儀式。

財政部今天的喬遷剪綵揭牌儀式，現任財長蘇建榮邀請歷任財長「回娘家」觀禮，總共有9位卸任財長出席，包含王建煊、林振國、邱正雄、許嘉棟、顏慶章、呂桔誠、李瑞倉、張盛和及許虞哲，其中王建煊擔任財長的時間最早，任期從1990年6月開始至1992年10月，可說是睽違26年再度重返財政部。

蘇建榮致詞時表示，財政部新大樓歷時2年半興建，是國產署首次引進民間力量，活化國有土地的成功案例。國產署為活化占地面積3.5公頃的財政人員訓練所園區，自98年規劃開發案，採類似「合建分屋」概念，以設定地上權方式，將財訓所周邊國有土地交由民間企業興建、營運。

蘇建榮指出，財訓所開發案歷經4次招標，102年5月國產署與華固建設簽署合作開發契約，透過這個開發案，政府取得約9千坪辦公廳舍及2500坪學員宿舍，且財訓所現有建物得以進行結構補強及外牆整修，此外，政府還可以收取權利金及土地租金，是政府與民間雙贏的範例。

受邀出席的行政院政務委員鄧振中表示，今日與會的10位財長，從過去到現在，對台灣建設都相當有貢獻，財政部一直以來是個專業又有效率的部會，期許搬遷至新址後，能持續順利推動政務。同時，新財政大樓也是透過促參方式，引進民間資金興建的最成功案例，盼未來各部會也能仿效。（編輯：黃國倫）1070918

財政部18日舉行喬遷剪綵儀式，財政部長蘇建榮（左6）與歷任部長及政務委員鄧振中（左5）等人共同剪綵。中央社記者張皓安攝 107年9月18日財政部18日舉行喬遷剪綵儀式，財政部長蘇建榮（左6）與歷任部長及政務委員鄧振中（左5）等人共同剪綵。中央社記者張皓安攝 107年9月18日
財政部喬遷至羅斯福路6段、近捷運站的「財政園區」，18日舉行辦公大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式。中央社記者張皓安攝　107年9月18日財政部喬遷至羅斯福路6段、近捷運站的「財政園區」，18日舉行辦公大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式。中央社記者張皓安攝　107年9月18日
財政部長蘇建榮18日主持財政部喬遷剪綵揭牌儀式致詞表示，政府辦公大樓歷時2年半興建，是國有財產署首次引進民間力量，活化國有土地的成功案例。中央社記者張皓安攝 107年9月18日財政部長蘇建榮18日主持財政部喬遷剪綵揭牌儀式致詞表示，政府辦公大樓歷時2年半興建，是國有財產署首次引進民間力量，活化國有土地的成功案例。中央社記者張皓安攝 107年9月18日
財政部18日舉行喬遷剪綵揭牌儀式，財政部長蘇建榮（右3）、政務委員鄧振中（左3）及歷任部長共同揭牌。中央社記者張皓安攝 107年9月18日財政部18日舉行喬遷剪綵揭牌儀式，財政部長蘇建榮（右3）、政務委員鄧振中（左3）及歷任部長共同揭牌。中央社記者張皓安攝 107年9月18日
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