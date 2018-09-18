科際精密10/3上櫃 公開承銷價每股75元

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）科際精密今天公告，公開申購承銷價格以每股新台幣75元發行。科際精密預計10月3日正式掛牌上櫃。



科際精密為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2760張，此次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股65.22元。



科際精密今天公告，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單價格及其數量加權平均價格為88.82元，高於最低承銷價格1.15倍，因此公開申購承銷價格以每股新台幣75元發行。



科際精密主要生產微型泵、閥產品，應用在汽車領域、醫療器材與家電產品，其中車用產品占公司整體營收4成以上，囊括全球汽車座椅用微型氣泵7成以上市占率。公司下半年也成功切入高毛利微型水泵市場。



從客戶端來看，法人表示，科際精密在汽車領域客戶包括Alfmeier、Continental、Faurecia等，切入包括BENZ、BMW、Porsche等車廠與中國大陸廣汽、長城汽車、吉利汽車等，也切入美國通用汽車等。



展望今年營運，法人預估，科際精密今年業績可較去年成長10%，下半年和上半年業績比重約55比45，預估今年每股純益可超過6元，達到6.2元。今年下半年毛利率可落在40%到45%區間。（編輯：李信寬）1070918