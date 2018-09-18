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新台幣貶0.8分 外資與出口商多空角力

發稿時間：2018/09/18 18:23

最新更新：2018/09/18 18:23

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（中央社記者邱柏勝台北18日電）新台幣匯價今天在外資匯出、出口商拋匯兩大多空力道拉鋸下，終日呈現區間震盪格局，終場以30.813元兌1美元作收，貶值0.8分，匯價連2貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量11.17億美元。

外匯交易員表示，美國宣布對價值2000億美元中國進口商品加徵10%關稅，但可能是因市場早已預期，今天台股雖然下挫，但新台幣匯價表現相對持穩，匯市由實質交投主導。今天美元買方為外資，賣方為出口商，兩者買匯、拋匯力道勢均力敵，新台幣終日在30.8元至30.825元間微幅震盪，終場小貶0.8分作收。

外匯交易員指出，今天台股雖然下挫，但外資卻轉為買超，而在匯市則呈現匯出，顯見外資動向未明，觀望心態仍強；至於出口商在這波新台幣走貶過程中，當新台幣貶至30.8元區間，拋匯賣壓隨即湧現，目前尚未消化殆盡，因此新台幣匯價仍有支撐。

展望後市，外匯交易員說，由於美中貿易衝突未解，且美國對中國啟動新一波進口商品加徵關稅後，外界也在觀望中國的反映，新台幣短線區間整理格局不變，但長線仍是趨貶看待。

新台幣兌美元今天開盤價為30.825元，最高30.80元、最低30.825元，尾盤收30.813元，貶值0.8分。（編輯：林沂鋒）1070918

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