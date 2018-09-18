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首宗監理沙盒 手機門號可申請信用卡信貸

發稿時間：2018/09/18 20:02

最新更新：2018/09/18 20:02

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（中央社記者邱柏勝台北18日電）金管會今天核准首宗金融科技創新實驗申請案，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身份認證機制，仍可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。

此「金融監理沙盒（金融科技創新實驗）」，對一些尚未與銀行往來，信用紀錄是張白紙的「信用小白」，例如學生、社會新鮮人而言，只要他們擁有中華電信門號，連6個月正常繳交電話費，且沒有被列電信黑名單，就可以憑電信門號申請信用卡與個人信貸。

金管會表示，這創新實驗若能成功，可望作為未來純網銀經營模式的示範，預計將於12月5日正式進入沙盒實驗，為期一年。

根據凱基銀行與中華電信所提案的內容，是由中華電信提供處理過的客戶資料給凱基銀行，再由凱基銀行的評分系統進行信用評比，根據客戶以往繳款有無欠繳紀錄，或者根據其他項目建立評分模型，最終進行信用卡核發與信貸業務的差別化定價。

而透過電信認證方式申請信用卡與信貸業務的客戶條件，仍比照一般的信用卡與信貸申請資格，申請年齡須在20歲以上，信用卡額度上限為新台幣25萬元，個人信貸額度最高為50萬元。

金管會指出，本實驗案預計開放4000人申辦，授信總額度為2億元，但授信金額已達1.6億元時，即不再受理新申請案；另外，若冒貸申請案達4件，即會啟動退場機制，宣告實驗終止。

金管會綜合規劃處處長林志吉表示，凱基銀行與中華電信合作的金融科技創新實驗案，對凱基銀行而言，可以開拓以往不在銀行體系的客戶，而對中華電信而言，也能開拓金融相關業務。外界認為可望成為中華電信未來開辦純網銀的基礎。

媒體提問，部分中華電信門號持有人與使用人並非同一人，例如父母會幫小孩辦手機，或者門號持有人雖是小孩，但繳費者仍是父母。凱基銀行要如何取得申請人的徵信？對此林志吉表示，凱基銀行會有控管機制，例如電信費是從父母帳戶自動扣款，當小孩想用自己的門號申請信用卡或貸款，就會被拒絕（reject）。

媒體進一步問，若冒貸案達4件，該實驗案宣告終止，那凱基銀行已經放款的部分，是否會要求申貸人立即歸還？林志吉表示，凱基對客戶的貸款仍依合約進行，不會立刻要求客戶還款。（編輯：林孟汝）1070918

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