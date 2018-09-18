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美對中新關稅剔除稀土 暴露依賴中國弱點

發稿時間：2018/09/18 21:01

最新更新：2018/09/18 22:09

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美國總統川普美國時間17日表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅。中央社製表　107年9月18日美國總統川普美國時間17日表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅。中央社製表　107年9月18日

（中央社北京18日綜合外電報導）美國昨天宣布對2000億美元中國輸美貨品加徵關稅的最終清單，當中未包括製作磁鐵、雷達和消費電子產品所需的原料稀土元素。這凸顯美國對這類戰略礦物的需求，仍依賴中國供應。

根據美國地質調查所（USGS）的資料，中國是全球最大稀土產國，也是美國最主要稀土供應國。稀土元素包含15種鑭系元素加上鈧和釔，這些金屬礦物在美國產業界應用廣泛，從噴射機的發動機、手機到油氣鑽井。

美方關稅原本鎖定的金屬項目，大多包括在美國內政部5月公布對國家安全和經濟繁榮至關重要的35種礦物中。

稀土、合成稀土和一系列稀土氧化物與氯化物，也全部名列美國貿易代表署（USTR）7月公布計劃對2000億美元中國輸美貨品加徵關稅的初步清單上。

然而，昨天公布的關稅最終清單並未包括稀土。新關稅將在24日上路，稅率為10%。

最終清單還剔除永久磁鐵和能夠製成永久磁鐵的材料，包括稀土釹和鐠的氧化物。根據美國貿易代表署統計，去年美國進口這類貨品的規模達1億9120萬美元。

里昂證券（CLSA）駐雪梨資源分析師凱利（Dylan Kelly）指出，美國8月通過法律，禁止2019財政年度向中國採購軍事用稀土磁鐵，這顯示美方知道稀土的戰略重要性。

凱利表示，美方立法「清楚凸顯美國暴露在任何中國供應鏈中斷的風險程度有多高」。美國政治人物「應該非常了解，美國過去以來已讓自己落入困境」。

凱利還說，中國是否將利用這點報復美國，或未來和美國談判時，以稀土作為籌碼或「策略槓桿」，仍有待觀察。「不過，這顯然是許多投資人會關注的焦點。」（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1070918

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