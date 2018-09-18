強化雙邊連結 波蘭官員盼台商前往投資

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）波蘭投資貿易台北辦事處上週開幕。波蘭企業及技術部次長柯慶斯基表示，希望藉此強化台波雙邊連結；也盼未來有更多台商赴波蘭參與基礎建設、資通訊等領域的投資。



柯慶斯基（Tadeusz Koscinski）日前訪台接受中央社專訪時表示，新設辦事處主要目的之一是幫助波蘭企業找到台灣的合作夥伴；波蘭希望未來可以直接將產品直接輸出到台灣。



他舉例，波蘭有許多優質農產品，包括雞肉、蘋果。其中，波蘭的蘋果近期將輸出到台灣。



同時，柯慶斯基也說，台灣與波蘭的企業在資通訊產業、金融科技、生物科技、太陽能等產業，有許多合作空間。



他指出，新設立的投資貿易辦事處將提供台灣企業更多關於投資波蘭的資訊，另外，也將幫助波蘭企業進一步了解產品輸出到台灣的機會，以及與台灣企業合作的機會。



柯慶斯基也表示，希望有更多台灣企業赴波蘭投資基礎建設，包括鐵路、機場等，以及資通訊、航空等產業。



波蘭投資貿易台北辦事處是波蘭投資貿易局（PAIH）在台灣開設的海外貿易辦事處；PAIH是波蘭政府招攬海外投資人的專責機構。波蘭台北辦事處也表示，作為波蘭在台官方代表處，將全力協助PAIH的台北辦事處推動工作。



關於波蘭為鼓勵外來投資提供的誘因，柯慶斯基表示，波蘭政府提供在經濟特區內投資的廠商10到15年免公司稅的優惠。另外，對於投資具有戰略重要性產業的企業，波蘭也提供補助金。



此外，對於台灣與歐盟洽談雙邊投資協定，柯慶斯基說，波蘭支持開放、自由的貿易協定，包括降低關稅與非關稅的貿易障礙，以及保障投資者的機制。



日前率團來台參加第八屆台波經濟諮商會議的柯慶斯基也表示，希望盡快再度訪台，率領波蘭企業來台與潛在的台灣合作夥伴見面交流。（編輯：林沂鋒）1070918