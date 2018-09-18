川普再祭關稅 馬雲警告：貿易戰恐打20年

（中央社杭州18日綜合外電報導）中國首富、阿里巴巴董事長馬雲對美中貿易戰發出嚴重警告。他說，這場貿易戰將比大多數人認為的持續更久、衝擊更大。



馬雲在阿里巴巴投資者日大會中表示，在這兩個世界最大經濟體爭奪全球主導地位之際，這場貿易戰恐持續20年，到美國總統川普任期結束後仍會持續。中國必須強化國內經濟，因應衝突，並將貿易對象從美國轉向東南亞和非洲等區域。



馬雲在台上踱著步，以鏗鏘有力語調說：「短期內，中國、美國和歐洲的企業界都會陷入麻煩。這種事會持續很久。若想訴諸短期解決之道，答案是沒有。」



馬雲這番警語的時間點，就在華府宣布對價值約2000億美元中國輸美商品加徵關稅、北京揚言報復的數個小時後。由於旗下的躉售業務讓美國業者得以從中國採購商品，馬雲表示，阿里巴巴也將受到美中緊張升高的影響。但他表示，這種傷害同樣將對可善加利用的企業提供空前的機會。



馬雲說：「我們不應該只關注這一季、下一季或明年的獲利，這是一大良機。倘若阿里巴巴不能挺住，繼續成長，那麼中國就沒有公司可以成長。我對此有百分之百的信心。」



馬雲是中國創新的代表人物，他說的話特別有份量。去年馬雲曾和川普見面，承諾到2021年為美國創造100萬個就業機會。



他表示，倘若美國堅持對中國加徵關稅，中國應該轉往世界其他地方做生意。馬雲上週才宣布，將在一年後交棒給執行長張勇。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070918