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台灣銷美PET樹脂 恐遭課反傾銷稅

發稿時間：2018/09/19 09:50

最新更新：2018/09/19 09:50

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（中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電）美國商務部今天宣布，裁定台灣、南韓等國的PET樹脂以不公平價格在美傾銷，台灣廠商包括新光合成纖維、遠東新世紀公司等恐將遭課徵5.16%到45%不等的反傾銷稅。

這項調查是由南亞塑膠美國公司（Nan Ya Plastics Corporation, America）等美國企業去年9月提出，要求商務部和美國國際貿易委員會（USITC）對包括台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦出口到美國的PET樹脂發起反傾銷調查。

商務部今天發布新聞稿指出，認定包括台灣等5國在內生產的PET樹脂，以低於公平價格在美傾銷，USITC將於11月1日公布最終調查結果，若最終裁定台灣等5國的產品損害或威脅美國產業，將被課徵反傾銷稅。

台灣的PET樹脂去年銷往美國的金額達1億5400萬美元（約新台幣47.4億元），是這次受調查5個國家中金額最高的，其次為巴西的1億5250萬美元。

根據商務部，巴西遭課徵的稅率最高，可能達275.89%。台灣廠商包括遠東新世紀公司、環世聚酯（香港）股份有限公司及其他廠商獲判傾銷稅為5.16%；台灣的新光合成纖維股份有限公司的稅率較高，為45%，商務部指出，這是因新光合成纖維未充分回答商務部的詢問。

不過，各個廠商最終課徵的稅率將由USITC裁定。（編輯：高照芬）1070919

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