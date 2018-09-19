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人力銀行調查：5成7上班族 首份工作學非所用

發稿時間：2018/09/19 11:40

最新更新：2018/09/19 11:40

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（中央社記者蔡芃敏台北19日電）9月是大專院校的開學季，為了解職場學用落差現況，人力銀行調查，上班族進入職場後的首份工作，有57%認為自己「學非所用」，其中又以運動學群及設計學群的比例最高。

1111人力銀行今天公布上班族學用落差調查，目前有57%的上班族認為自己首份工作「學非所用」，43%認為學以致用，其中以運動學群、設計學群「不務正業」居冠，而教育學群及醫療學群則是學以致用比例最高。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，運動遊憩相關學門，因為入行門檻並沒有很高，非相關科系也能上手，因而壓縮相關科系畢業生的工作機會。至於設計學群，因為畢業生人數多於工作機會，在僧多粥少的情況下，造成畢業生多數選擇非相關工作。

李大華說，因投身教育及醫療產業須具備相關學歷及證照，進入門檻較高，對於教育、醫療等本科系學生而言就業更有保障。

調查也顯示，為了充實自我，66%的上班族進入職場後曾進修，最受歡迎的類型分別是學習語文、專業證照及電腦數位能力，又以培養電腦數位能力躍升最快。

李大華表示，目前所需職務變化速度太快，未來5年的工作機會、有40%至今仍未出現，學用落差是普遍現象，想要在職場脫穎而出，學歷已不是就業保證，最重要的是透過進修扭轉自身的就業力，專業證照能為上班族創造更高價值。

對於還在就學的學生，李大華建議，學生可以針對未來就業趨勢，多選修相關課程，先為職場鋪路。

1111人力銀行進行「上班族學用落差調查」，調查時間為2018年9月4日至9月18日，有效樣本數為1180份，信心水準95%，正負誤差值2.85個百分點。（編輯：黃國倫）1070919

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