瓩設計獎開跑 台電捧48萬元獎金徵學子秀創意

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台灣電力公司「瓩設計獎」活動開跑，活動總獎金高達新台幣48萬元，即日起接受報名；台電表示，希望青年學子發揮創意，並在設計過程中，對於電力有更深刻的認知。



台電今天上午舉辦「瓩設計獎－第19屆全國校園電力宣導及競賽活動」起跑記者會，說明今年「瓩設計獎」的活動辦法，競賽項目採平面海報設計及多媒體製作兩類組，並以「再生能源」、「節約用電」、「數位行動」3大主題廣徵創意設計，鼓勵學生運用創新設計及思考，在創作競賽作品展現自己的想法。



台電指出，徵選活動即日起至2019年2月11日報名截止，經過初審、決審後，公布得獎名單，活動總獎金高達新台幣48萬元。



這場比賽不僅只為了選出好作品，更重要的是讓學生在設計過程中，更深刻了解電力、能源的正確知識。振聲高中多媒體設計科主任詹弼勝去年帶領學生以「風的演化論」奪下平面海報類高中職組第一名，他表示，年輕學子對電力或能源議題認知有限，但懂得善用網路查找正確資訊，加上學生擁有無窮創意，設計出的作品常令人驚艷。



詹弼勝也說，學生投入競賽的過程成長許多，譬如對再生能源的發電原理、台灣的能源現況都有更深了解，讓設計競賽更富有教育意義。



台電也替「瓩設計獎」舉辦系列宣導活動，今年9月3日起至2019年2月11日止，將走訪全國高中職、大專院校進行50場電力宣導校園說明會，以「再生能源」、「節約用電」、「數位行動」主題，與學生面對面宣導用電知識、再生能源與發電現況，以及台電的科技應用發展及未來走向。



台電表示，「瓩設計獎」的「瓩」為電量的計算單位，唸法為「千瓦」，就是1000瓦的意思，英文縮寫為kW，而1kW乘以1小時就是1度的電力；希望透過設計徵選與宣導活動，與校園青年學子更緊密連結，向下扎根。（編輯：郭萍英）1070919