美中貿易戰升溫投資人無懼 亞股走強

（中央社東京19日綜合外電報導）亞洲股市今天走強，長期美國國債收益率也創下近4個月新高，投資人不理會美中貿易口水戰升溫，若干市場參與者認為情況不如預期嚴重。



MSCI日本以外的亞太指數上漲0.7%。



香港股市恆生指數上漲1.1%，昨天收盤勁揚1.8%的上證綜合指數也上漲1%。



澳洲股市上漲0.45%，南韓股市KOSPI指數下跌0.2%，日本日經225指數上漲1.5%。



華爾街股市昨天全面反彈，3大指數收高，若干投資人認為，美中貿易戰影響全球經濟成長的程度可能不如先前擔心的嚴重。



東京三井住友資產管理公司（Sumitomo Mitsui Asset Management）資深策略師市川亞浩（Masahiro Ichikawa）說：「最新一輪美中貿易戰如今已結束，較廣泛的股票市場能夠重新組合。」



「美國將初期關稅稅率定為10%，而非原先預期的25%，緩和了緊張情勢，若干人士認為，此舉是以時間換取進一步協商。」



川普政府17日表示，24日起將對價值2000億美元的中國商品加徵新一輪10%關稅，稅率將於2018年底上調至25%。



中國予以反擊，表示將按先前計畫向價值約600億美元的美國商品加徵關稅，但將稅率調低。



儘管全球市場對新一輪美中貿易戰反應相對有限，但美中貿易爭端料將持續升溫，令投資人擔心不已。



SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities Inc.）首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）說：「中國若採取新的報復性舉措，川普如今可能對另外價值2670億美元的中國商品加徵關稅，作為回應。貿易戰將只會進一步加劇。」



「中國是否會按捺住不悅，繼續與美國談判，這點仍待觀察。若中國選擇不這麼做，這場貿易衝突恐將延續至2019年。」



財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週邀請中國高官展開新一輪談判，不過外界推測，在華府挑起新一輪貿易戰後，北京當局可能拒絕參與談判。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070919