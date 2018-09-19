屏下指紋辨識 專家：現階段只能用OLED面板

（中央社記者潘智義台北19日電）消費者聚焦智慧手機螢幕的臉部辨識功能，也期待新一代超聲波屏下指紋辨識技術，但專家說，現階段屏下指紋辨識系統只有做在有機發光二極體（OLED）面板，功能才可發揮。



國際數據資訊公司（IDC）資深研究經理徐美雯分析，目前的超聲波屏下指紋辨識技術只能做在OLED面板，卻無法做在液晶面板（LCD）主因OLED面板自發光，不需背光模組，但LCD面板的背光模組卻可能阻斷超聲波屏下指紋辨識系統功能。



徐美雯說，有意推出屏下指紋辨識功能的主要手機品牌大廠，之所以鎖定OLED面板，就是因為看好不需背光模組，可讓聲波順利穿透。超聲波屏下指紋辨識系統初期將以區域辨識為主，限定在手機螢幕的小部分區域來做指紋辨識，但最終仍可望推出全螢幕皆可辨識指紋的產品。



她指出，台灣主要顯示面板廠力推迷你發光二極體（MiniLED）面板，盼能與OLED面板抗衡，但因MiniLED面板仍需背光模組，對於超聲波的穿透就是障礙，恐怕也不是超聲波屏下指紋辨識系統發展的搭載面板選擇。



她認為，繼MiniLED之後的微發光二極體（Micro LED）面板不需背光模組，將是超聲波屏下指紋辨識系統搭載的面板選擇之一，但MiniLED技術尚不成熟，現階段只有OLED面板適合搭載這項功能。（編輯：黃國倫）1070919