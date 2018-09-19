淘寶天貓進駐LINE購物 首家海外電商夥伴

（中央社記者吳家豪台北19日電）LINE購物今天宣布與中國電商巨擘阿里巴巴集團旗下線上購物網站「淘寶天貓」正式展開合作，是LINE購物上線後首家進駐的海外電商夥伴。



全台1900萬的LINE用戶現在起可透過LINE購物選購來自淘寶天貓、超過1000萬筆商品，淘寶天貓也首度加入消費回饋LINE Points點數的行列。



LINE購物是全台第一個結合「比價導購」與「LINE Points點數回饋」的行動電商入口，不需額外下載應用程式就能在LINE中購物，目前每月平均訪客數超過900萬，已串聯超過340家電商夥伴。



LINE購物團隊觀察，用戶透過LINE購物前往喜愛的電商網站消費，所期待的不僅是獲取回饋，同時也對使用者介面、活動規劃方式、商品豐富度等都有極高的期待。



為提供用戶最佳體驗，LINE購物團隊打造貼近台灣用戶使用習慣的專屬頁面，以策展形式，透過各式各樣的主題協助用戶認識淘寶天貓中的商品。此外，透過LINE購物搜尋到的淘寶商品也套用了繁體中文，並加上即時匯率轉換，方便用戶瀏覽比較。



LINE購物團隊表示，這次海量商品的對接，對雙方團隊都是很大的挑戰，所串接的1000萬筆商品不僅是LINE購物團隊依照台灣用戶的購物偏好加以挑選，更確保能合規且安全地運送至台灣。（編輯：楊玫寧）1070919