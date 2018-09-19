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iPhone XS開賣倒數 燦坤內湖店備現貨上千支

發稿時間：2018/09/19 18:50

最新更新：2018/09/19 18:50

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（中央社記者吳家豪台北19日電）3C通路商燦坤宣布21日週五上午8時01分全台燦坤96家Apple Shop準時開賣iPhone XS系列，燦坤內湖旗艦店備有上千支現貨，其中iPhone XS Max占7成，金色破半數。

燦坤觀察上週末於燦坤快三網路商城舉辦的iPhone XS系列手機快閃預約活動，短短1天內湧進近5千支的預約數，其中金色版本破半數，遠高於太空灰色及銀色版本。

燦坤進一步分析發現，金色版本的iPhone XS Max 256GB預約最踴躍，高達半數以上的預約消費者都指定該款機種，顯示今年的iPhone XS Max雖創下iPhone新天價，但消費者對全螢幕、大尺寸及大容量的手機規格購機意願仍高。預約登記第二名是金色版本iPhone XS 64GB，占比約15%。

為整合線上線下資源服務果粉，燦坤宣布，凡於燦坤快三網路商城活動頁預約iPhone XS系列，可享LINE購物回饋5% LINE Points，且開賣當日免等待、免排隊即可在全台燦坤96家Apple Shop從快速通關的綠色通道領取新iPhone，同時可獲得專員服務並提供專屬交機流程，提供新iPhone使用諮詢及配件推薦。（編輯：楊凱翔）1070919

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