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工研院創新論壇 助產業航向新藍海

發稿時間：2018/09/19 19:09

最新更新：2018/09/19 19:09

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（中央社記者韋樞台北19日電）工研院今天舉行「贏向新藍海產業創新國際論壇」，邀請半導體、醫藥、資通訊等產業巨擘分享科技研發趨勢。工研院長劉文雄說，研發應以市場需求為導向，設法解決未來發生的問題。

工研院今天邀請國際合作夥伴，包括DOCOMO Tech nology、Merck、Corning、NVIDIA等大企業，4名講者以精彩的5G所創造的機會、AI人工智慧、生醫及材料產業等議題，以國際化視野點出全球最新科技研發趨勢，透過借鏡國際合作案例，將創新研發能量帶到台灣，帶動產業轉型升級，並發掘台灣新價值引領產業「贏」向新藍海。

NVIDIA自動化機械事業部門副總裁暨總經理迪普．塔拉（Deepu Talla）表示，每個產業都受到AI人工智慧的影響，例如新藥研發、無人車與自駕車、製造業與服務型機器人、智慧城市與監控系統等，NVIDIA可提供AI所需的運算能力與平台，搭配工研院豐沛的研發動能，期許雙方未來在自駕車、工業用機器人、智慧城市的合作上，能有更密切的合作關係。

日本DOCOMO Technology代表取締役社長尾上誠藏表示，工研院研究的範圍不但廣大，與產業界的關聯也很緊密。DOCOMO在行動通訊市場上已經很成熟，但要在成熟市場中找到藍海相對不易，除了跨產業合作、提供服務，還要尋找創意，他認為未來5G通訊的關鍵，在於跨產業合作，相信在更多產業參與下，會產生更好的創意，讓產業蓬勃發展。

默克集團亞太區醫療事務總監拉吉夫．拉納（Rajiv Rana）表示，研發領域是以等比級數的速度在發展，未來AI帶來的科技變革，也為藍海市場帶來新機會；藥品從實驗室到病床，中間的過程冗長，但未來在AI的輔助下可以加速藥品研發流程，讓病人加快拿到新藥。

全球顯示玻璃領導廠商美商康寧總部研發中心副總裁高塔姆．梅達（Gautam Meda）指出，康寧自2006年起開始在台灣研發投資，除了康寧亞洲玻璃技術中心的擴建，位於工研院的康寧研發中心也在2017年完成擴建。

康寧研發中心擁有薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）與顯示設備製造的核心能力，及玻璃材料表面工程、玻璃封裝膠、卷對卷製程（Roll-to-roll）的卓越知識，持續與台灣產業找出合作的可能性。（編輯：蘇志宗）1070919

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