上海商銀完成區塊鏈函證回覆 查詢時間縮短到1天

（中央社記者田裕斌台北19日電）上海商銀今天表示，13日與正大聯合會計師事務所率先完成全國第1筆金融區塊鏈函證回覆，驗證了利用區塊鏈加上API技術，可以將函證查詢的時間，由平均半個月縮短到1天。



上海商銀總經理陳善忠表示，現行函證以人工方式填覆，耗時費力，郵寄過程易發生資料遺失及竄改、變造風險，金融區塊鏈函證對銀行、會計師及企業都可減少人工作業的時間，解決造假的問題。



上海商銀自2016年9月即加入財金公司所成立的「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」，共同探討創新金融的業務需求，發展共通的金融區塊鏈技術服務，期間也對「企業金融研究諮詢小組」提供一些區塊鏈應用的服務場景，獲得諮詢小組的認同。



為配合政府推動「金融科技」，陳善忠對於這次金融區塊鏈函證驗證項目堅持採取API（應用程式介面）介接的方式，完全無需人力介入，希望能提供給會計師事務所良好的金融科技體驗，並有助於行內相關技術的學習及應用，利於新數位業務的發展。



陳善忠指出，現階段尚有國富浩華、正風、嘉威與立本台灣及惠眾等知名會計師事務所均與上海商銀合作積極參與測試中，可望成為首批上線金融區塊鏈函證的會計師事務所。（編輯：蘇志宗）1070919