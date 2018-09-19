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核四何去何從 專家獻德國經驗：改蓋主題樂園

發稿時間：2018/09/19 21:50

最新更新：2018/09/19 22:11

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德國核能代表團來台灣交流，分享德國核能除役經驗。（圖取自巴登符騰堡邦國際經濟與科技合作協會臉書www.facebook.com/BadenWuerttembergInternational）德國核能代表團來台灣交流，分享德國核能除役經驗。（圖取自巴登符騰堡邦國際經濟與科技合作協會臉書www.facebook.com/BadenWuerttembergInternational）

（中央社記者朱則瑋台北19日電）德國核能代表團來台交流，分享德國核能除役經驗，代表團成員表示，德國也曾蓋過像台灣核四一樣未使用過的核電廠，後來變成一間主題樂園，非常安全。

核四廠興建完工後，雖然有準備核燃料，但從未使用過，反應爐不曾裝填核燃料，目前正處在資產維護管理階段，台電公司要把現有束燃料棒，在未來3年內分8批陸續運往美國處理，預計2020年底前全數運出。

德國巴登符騰堡邦國際經濟與科技合作協會（Baden-Wurttemberg International）、德國經濟辦事處籌辦代表團，邀請6家德國企業與研究機構來台，分享他們在除役領域經驗與解決方案，今天舉行訪談會議。

前任德國核設施審批監管司長Oskar Grozinger表示，德國的核電廠Kalkar類似像核四廠一樣，蓋好後就從未使用過，後來被一間娛樂公司收購買下，原址變成主題樂園，有SPA等設施，非常適合全家大小前往，而且很安全。

另外，談到核廢料最終處置場址選址議題，他說，以德國來說他們會花很多時間跟民眾、相關團體溝通，所有資訊讓民眾充分知情並參與，讓民眾了解核廢料最終處置場的安全性。

德國經濟辦事處長林百科表示，核能除役工作非常複雜，安全是最重要的，哪種除役方式最好，沒有唯一正確的答案，每個國家都要自己做出決定，德國企業、政府等單位願意把當地除役經驗帶來台灣，幫助台灣找到最適合自己的除役方式。（編輯：楊凱翔）1070919

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